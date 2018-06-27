Певец Саша Акт заявил о том, что был близок со скандально известной звездой шоу Пусть говорят, прославившейся благодаря своему изнасилованию, Дианой Шурыгиной. Артист утверждает, что между ними все время стоял ее муж, и ребенок, которого ждала Диана, мог бы быть его.

Певец Саша Акт заявил о том, что был близок со скандально известной звездой шоу "Пусть говорят", прославившейся благодаря своему изнасилованию, Дианой Шурыгиной. Артист утверждает, что между ними "все время" стоял ее муж, и ребенок, которого ждала Диана, мог бы быть его.Недавно Диана Шурыгина начала певческую карьеру. Свои первые песни новоиспеченная артистка записала в дуэте с певцом Сашей Актом. Мужчина сообщил журналистам, что их отношения вышли далеко за рамки рабочих. "Мы с Дианой познакомились на ее свадьбе и сразу понравились друг другу. Изначально я понимал, что она замужем, хотя когда и кому это мешало…" – отметил молодой певец.По словам Саши, они с Дианой подружились и записали дуэт. Постепенно расстояние между ними сильно сократилось. "Чувствовал взаимное влечение, возникли чувства. После концертов несколько раз оставались в гостиничных номерах, пили вино, вели задушевные беседы, ну и вы сами понимаете, чем это заканчивалось. Дианка – красивая девушка, знает, что и как делать", – цитирует Сашу Акта .Певец признался, что наличие мужа у Шурыгиной его порядком раздражало. По словам исполнителя, он "все время" стоял между ними, мешал и ревновал. "Когда всплыла история с абортом, который она сделала в конце прошлого года, то понял, что ребенок мог бы быть от меня, а не от Андрея", – заявил исполнитель.Интересно, что ранее Диана Шурыгина утверждала, что очень счастлива в семейной жизни. В своем Instagram девушка оставила большой пост, в котором поделилась своей радостью. "Простите, что совсем ничего не пишу и редко выкладываю фото. Мне просто реальный мир нравится больше, чем виртуальный. У меня любимый муж и собака. Я очень люблю проводить с ними сутки напролет. Я счастлива!" – заявила Диана.