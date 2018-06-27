В новом выпуске передачи Андрея Малахова Прямой эфир экс-участник реалити-шоу Дом-2 Гоген Солнцев заявил о том, что его возлюбленную убил Битцевский маньяк. Однако внимательные зрители обнаружили некоторые несостыковки между словами и видео убитого горем Гогена и реальными фактами.

В новом выпуске передачи Андрея Малахова "Прямой эфир" экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Гоген Солнцев заявил о том, что его возлюбленную убил Битцевский маньяк. Однако внимательные зрители обнаружили некоторые несостыковки между словами и видео убитого горем Гогена и реальными фактами.Как рассказал Гоген Солнцев на шоу, он и его престарелая возлюбленная Екатерина Терешкович познакомились через несколько месяцев после того, как он потерял любимую женщину Галину Иванову. "Не дожила буквально две недели до 37-летия своего. Так это страшно, так несправедливо жизнь с ней распорядилась. Отношения у нас, наверное, были где-то года три, но знакомы мы были с ней лет 15 точно. Я сказал в гробу ей на ушко, что очень ее люблю и буду любить всегда", – не сдерживая слез рассказал Гоген Андрею Малахову.В рамках шоу было показано видео, как Гоген посещает могилу покойной возлюбленной, заботливо поправляет крест и кладет свежие цветы на могилу. Судя по табличке на кресте, девушка умерла 3 октября 2017 года. Собственно, именно это и слова Андрея Малахова о Битцевском маньяке вызвали вопросы у внимательных зрителей."На могиле убитой девушки стоит дата смерти 2017 год. Битцевский маньяк сидит с 2007 года. О каком маньяке идет речь? Гоген артист и аферист, этим все сказано. Бабку жалко по-человечески, не ведает что творит. Эх, у каждого своя старость (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – высказался в комментариях наблюдательный зритель.Другой комментатор оказался еще более знающим. "У Битцевского маньяка было всего лишь 3 женщины-жертвы из 51, остальные мужчины, одна из них выжила... И не одной по имени Галина... Вот как можно так врать? И Андрею Малахова не мешало бы проверять информацию", – пристыдил телеведущего за обман пользователь Сети.Не остался в стороне и член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. "Столько бреда за эфир довелось услышать. Еще и маньяка вспомнили, который уже более десяти лет в тюрьме сидит в контексте упомянутой женщины, которая погибла год назад! Мне очень хочется у него спросить: Андрей! На кого рассчитан весь этот бред? Ты искренне считаешь, что твоя аудитория это недалекие люди, которым можно в голову вложить все что угодно? Ты хоть понимаешь, что опускаешься все ниже и ниже с каждым днем, пробивая дно за дном? Тебе вообще бывает стыдно за свою работу? Или деньги не пахнут и можно воротить все что угодно? Лично для меня очевидно, что с уходом на другой канал Андрей начал деградировать как ведущий семимильными шагами, а ведь я его в прошлом уважал как эрудита, который действительно умел правильно ориентироваться в пространстве и блистал своими знаниями. Но сейчас видимо они ему уже не нужны", – заключил эксперт в интервью Dni.ru.Напомним, 29 октября 2007 года суд приговорил так называемого Битцевского маньяка Александра Пичушкина к пожизненному заключению. Однако в ноябре того же года он обжаловал приговор. В кассационной жалобе он попросил снизить наказание с пожизненного срока до 25 лет. В феврале 2008 года Верховный Суд РФ отклонил кассационную жалобу. Отбывать наказание Пичушкин был направлен в колонию особого режима "Полярная сова".