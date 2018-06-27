Чалма – настоящий писк современной мировой моды. Летом этот головной убор наиболее актуален: он позволит не только разнообразить любой повседневный или вечерний лук, но и защитить голову от палящего солнца.

Чалма – настоящий писксовременной мировой моды. Летом этот головной убор наиболее актуален: онпозволит не только разнообразить любой повседневный или вечерний лук, но изащитить голову от палящего солнца.О том, как правильно "крутить"чалму Dni.Ru рассказалаи показала вокалистка группы Shoo ШуняБалашова, для которой этот головной убор – неотъемлемый элемент сценического образа.Стандартная чалма на каждый день– подходит для тех образов, которые не хочется делать очень насыщенными, но всеже, требуется пикантная нотка.Такая чалма делается из легкойткани, в один слой. Закалываем волосы в пучок на затылке (не очень высоко),складываем платок "уголочком" и перекручиваем посередине, скрепляя сзадиобычным плоским узлом два конца;Второй вариант чуть болеепарадный: из свернутого в круг платка формируем как бы "шиньон" – объем, чтобыпридать ей высоты. Волосы заколоты сзади. Второй платок также складываетсятреугольником, формируясь, как и в первом случае, но ложится он на ужеподготовленную из другого платка возвышенную "платформу". Два конца платкаперекрещиваются и скрепляются, заправляясь за уже плотные витки чалмы.Есть еще один необычный вариант:крутим чалму, окутывая голову. Перекрещиваем два конца платка сзади и формируемтугие жгуты, которые завязываются вокруг головы.Кубинская чалма с бахромой –очень праздничный вариант, который подойдет для съемок и мероприятий. Стандартныйзаход сзади, только вот спереди образуем "шишечку" из свободных концов платка.Еще способ: крутим чалму с углаплатка, свободно изгибая и закручивая платок по всей длине, собирая в свободнуюформу.Секретный лайфхак: берем любуюткань, формируя из нее продолговатый шарф, как бы сложенный в два раза. Поодной стороне вставляем проволоку для того, чтобы иметь возможность быстро илегко формировать нужные формы прямо на голове. Такую чалму можно использоватьдля собранных волос, а можно закрутить платок и на распущенных волосах. Это идеальныйвариант с купальником для пляжа.