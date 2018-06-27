Чалма – настоящий писк
современной мировой моды. Летом этот головной убор наиболее актуален: он
позволит не только разнообразить любой повседневный или вечерний лук, но и
защитить голову от палящего солнца.
Чалма – настоящий писк
современной мировой моды. Летом этот головной убор наиболее актуален: он
позволит не только разнообразить любой повседневный или вечерний лук, но и
защитить голову от палящего солнца.
О том, как правильно "крутить"
чалму Dni.Ru рассказала
и показала вокалистка группы Shoo Шуня
Балашова, для которой этот головной убор – неотъемлемый элемент сценического образа.
Стандартная чалма на каждый день
– подходит для тех образов, которые не хочется делать очень насыщенными, но все
же, требуется пикантная нотка.
Такая чалма делается из легкой
ткани, в один слой. Закалываем волосы в пучок на затылке (не очень высоко),
складываем платок "уголочком" и перекручиваем посередине, скрепляя сзади
обычным плоским узлом два конца;
Второй вариант чуть более
парадный: из свернутого в круг платка формируем как бы "шиньон" – объем, чтобы
придать ей высоты. Волосы заколоты сзади. Второй платок также складывается
треугольником, формируясь, как и в первом случае, но ложится он на уже
подготовленную из другого платка возвышенную "платформу". Два конца платка
перекрещиваются и скрепляются, заправляясь за уже плотные витки чалмы.
Есть еще один необычный вариант:
крутим чалму, окутывая голову. Перекрещиваем два конца платка сзади и формируем
тугие жгуты, которые завязываются вокруг головы.
Кубинская чалма с бахромой –
очень праздничный вариант, который подойдет для съемок и мероприятий. Стандартный
заход сзади, только вот спереди образуем "шишечку" из свободных концов платка.
Еще способ: крутим чалму с угла
платка, свободно изгибая и закручивая платок по всей длине, собирая в свободную
форму.
Секретный лайфхак: берем любую
ткань, формируя из нее продолговатый шарф, как бы сложенный в два раза. По
одной стороне вставляем проволоку для того, чтобы иметь возможность быстро и
легко формировать нужные формы прямо на голове. Такую чалму можно использовать
для собранных волос, а можно закрутить платок и на распущенных волосах. Это идеальный
вариант с купальником для пляжа.