Успех любых новых начинаний – проектов, идей, отношений часто напрямую зависит от того, умеем ли мы правильно взаимодействовать с другими людьми. И здесь остро встает вопрос: как не стать жертвой обмана?

Успех любых новыхначинаний – проектов, идей, отношений часто напрямую зависит от того, умеем лимы правильно взаимодействовать с другими людьми. И здесь остро встает вопрос:как не стать жертвой обмана?Распознать ложьопытного обманщика достаточно трудно. Советами, на что обратить внимание приобщении, деловых переговорах и даже на романтическом свидании, делится физиогномистЕлена Мифф.Мимика и речь лгунаЧеловек всегдаволнуется, сообщая заведомо лживые сведения – это отражается в его мимике ижестах, в голосе и взгляде. Всегда отмечайте, в каких именно случаях меняетсяповедение вашего собеседника: поза, характер движений, выражение лица, речь –это тревожный звоночек.том, что вам врут, свидетельствуют следующие проявления:Собеседник несмотрит вам в глаза, отводит взгляд или же, напротив, глядит пристально, неотрываясь. Конечно, причиной этого может быть растерянность, волнение илистеснительность – но, тем не менее, повод усомниться в искренности все равноесть. Когда человеку нечего скрывать, его взор скользит естественно, незадерживаясь подолгу в одной точке. Если же с вашего лица буквально не сводят глаз,то вполне вероятно, что это – попытка замаскировать свою ложь. А также признакповышенного внимания и контроля: визави наблюдает за вашей реакцией, чтобыпонять – верите вы ему или нет.На лице человекапоявляется легкая улыбка, помогающая скрыть переживания от произносимойлжи. Безусловно, есть просто оптимистично настроенные люди, улыбающиеся почтивсем и всегда. Но если подобное проявление радости кажется вам неестественнымили не к месту, если улыбаются только губы, то не стоит игнорировать своиощущения – вам врут.Кратковременное,на доли секунды, напряжение мышц лица. О таком говорят: "будто теньнабежала". Конечно, заметить подобное сложно. Для этого необходимо внимательносмотреть на людей и при этом не нарушать правила приличия. Но выработать данноеполезное умение вполне возможно – нужен только опыт наблюдения и общения. Нередколюди врут с застывшим выражением на лице. Впрочем, это может быть и попыткаскрыть свои переживания, сдержать чувства – или другая причина, не имеющая квам отношения.Непроизвольное изменениеинтонации. Человек начинает говорить на более низких обертонах, сдобавлением хрипотцы, – или, наоборот, значительно выше. Речь замедляется,растягивается или же ускоряется, становясь сбивчивой. У некоторых неопытныхлгунов возникает дрожание в голосе. Также встречаются люди, которые заикаются,когда врут. Внимательно наблюдая за своими собеседниками, вы сможете выявлятьразличные индивидуальные признаки, помогающие вам распознавать ложь.Жестикуляция лгунаОбщаясь, следуетобращать внимание не только на мимику собеседников, но и на их позы и жесты. Порезультатам исследований австралийского писателя Аллана Пиза, автора популярнойкниги "Язык телодвижений", жестами, сопутствующими лжи, являются:прикосновение клицу;попытказаслонить глаза рукой;легкое илисильное потирание век;касания носа,постукивание по нему;прикрывание рта,некоторые притворно покашливают, стараясь замаскировать этот жест;ослаблениегалстука;оттягиваниеворотника;стремлениеспрятать ладони – в карманы, за спину, под стол;закрытые позы:скрещенные на груди руки – часто при этом ладони прячут подмышки, скрещенныеноги или лодыжки (в сидячем положении – закидывание ноги на ногу).Есть ещепризнаки лжи, которые люди не могут контролировать – это расширение зрачковнезависимо от освещения, учащенное моргание, дрожь губ. Бывает, что человек,когда врет, краснеет или, напротив, бледнеет. Также попытки соврать вызываютповышенное потоотделение и учащенное дыхание.Но не стоитторопиться с выводами и обвинять собеседника во лжи, основываясь лишь накаком-то одном из вышеописанных признаков. Человек может сложить руки на груди,потому что замерз, или прикрывать рот из-за того, что стыдится своих неровныхзубов. Позы, жесты и мимику следует оценивать в совокупности, как части единогоцелого, а также учитывать ситуацию общения. Не менее важно знать фоновоесостояние собеседника – как он ведет себя в привычном для него, спокойномсостоянии.Навыкираспознавать ложь совершенствуются в процессе общения. Чем чаще человеквзаимодействует с другими людьми в разнообразных условиях, тем наблюдательнеестановится – причем без каких-то особых усилий. У него развиваются способностизамечать детали, сопоставлять их, анализировать ситуацию в целом. Это позволяетдостаточно точно оценивать собеседников и получаемую информацию.