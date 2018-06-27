Официально День молодежи в России празднуют 27 июня, но по сложившейся традиции массовые мероприятия проходят в последние выходны июня. В 2018 году День молодежи в нашей стране будут ..

Официально День молодежи в России празднуют 27 июня, но по сложившейся традиции массовые мероприятия проходят в последние выходны июня.В 2018 году День молодежи в нашей стране будут праздновать уже в 60-й раз. Глава администрации города Владимира Андрей Шохин поручил провести «юбилейный» праздник всех молодых особенно маштабно.Впервые празднества пройдут 1 июля в самом сердце города - на Соборной площади.Какие мероприятия пройдут во Владимире на День молодежи?В программе:Игры и досуг16.00-21.00 - игротека от «Мосигры»16.00-21.00 - музей иллюзий и наук «Эврика»16.00-21.00 - работа площадки «Ярко-парк»18.00-19.00 - мастер-класс по живописи от «Кисти-краски»Фотозона16.00-19.30 - фотокросс16.00-21.00 - конкурс видеографов16.00-21.00 - работа фотобудки16.00-21.00 - фотозона от языкового клуба «In touch»Силовой экстрим16.00-18.30 - силовые состязанияСпортивные игры16.00-21.00 - чемпионат по Алтимат Фрисби16.00-17.00 - фестиваль воздушных змеев16.00-19.00 - игровые спортивные аттракционы с футбольной атрибутикой17.00-18.00 - воздухоопорная полоса препятствий19.00-20.00 - мастер-класс от ФК «Торпеда»19.30-20.00 - фитнес-зона от фитнес-центра «Атмосфера»Маркет вдохновения и уличная жизнь16.00-21.00 - мастер-классы по изготовлению сувениров16.00-21.00 - выставка-продажа авторских работ мастеров16.00-21.00 - аквагрим16.00-22.00 - уличная кухня16.00-21.00 - работа бьюти-зоныМолодые семьи с детьми, поэзия17.00-18.30 - чемпионат ползунков17.00-19.30 - интерактивная зона для молодых семей с детьми18.30-19.30 - зона поэзии и авторской песниА еще в программе запланирована масштабная лотерея, главный приз которой - велосипед. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно получить специальный браслет. Их будут выдавать всем желающим уже с 15.30. Розыгрыш состоится к завершению праздника, в 22.00.