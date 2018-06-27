Проверили клубнику на наличие пестицидов. Сотрудники Роспотребнадзора посетили ягодные поля Суздальского района, чтобы убедиться в качестве урожая. Прошла ли местная клубника проверку надзорного ведомства, и что о ягоде говорят сами сборщики? Узнала Татьяна Данилова.

Проверили клубнику на наличие пестицидов. Сотрудники Роспотребнадзора посетили ягодные поля Суздальского района, чтобы убедиться в качестве урожая. Прошла ли местная клубника проверку надзорного ведомства, и что о ягоде говорят сами сборщики? Узнала Татьяна Данилова.(п. Садовый, Суздальский район)На это поле в МЮД уже к 6 часам утра приезжают сборщики ягод. Работают до полудня. Оплата труда продукцией - 10% от собранного урожая. Александр Балабат от 30 килограммов получил свои законные три. Признается, что ягоду собирал на продажу, поэтому даже не дегустировал.Александр Балабат, сборщик клубники:- Пробовали на вкус?– Нет, опасаюсь. Хоть и насекомых нет, всё равно остерегаюсь, не хочу пробовать.– То есть сначала помоете водой?– Да, сначала лучше помыть хорошо водой и потом принять.Как советуют в Роспотребнадзоре, мытую ягоду лучше всего сразу съесть, а не хранить в холодильнике, чтобы она не стала водянистой. Что касается вкуса и аромата, отечественная сезонная клубника превосходит импортную по всем параметрам.- Сладкая и она без химии самая хорошая клубника.Кому-то из сборщиков сегодня повезло – ягода попалась крупная, а из мелкой хорошее варенье получается, говорят знатоки.- Ягода сладкая, вкусная, но мелкая и очень много мелкой ягоды.- А почему мелкая, как вы считаете?– Поливать надо, сухая земля. Я не знаю, не поливаете?– Нет, не в этом дело. Вообще я здесь наёмный, как и вы, и вы попали не на тот участок, вот и всё. Там, где вы были мелкая, а вот здесь совсем другая. Огромная, крупная, хорошая. Не повезло вам просто.Урожай клубники в этом году намного хуже, говорят сборщики. А всё потому, что дождей мало. Полив из гидрантов не спасает положения.Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального Управления Роспотребнадзора: Ягода должна быть гладкая, ярко красная. Признак спелости ягоды – это зелёный хвостик, который должен быть сочный и не сушёный. Грешат наши отечественные садоводы огородники для хорошего роста – это селитрой, которая естественно вредна при поступлении в организм. Это особенно беременным женщинам, детям, людям с хроническими заболеваниями. Ну и также она может вызвать аллергическую реакцию, нарушение желудочно-кишечного тракта.МЮДовская клубника контроль на качество сегодня прошла успешно.Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального Управления Роспотребнадзора: Лабораторные исследования предварительные показали, что качество и безопасность этой ягоды в данном учреждении хорошие, то есть пестицидов и нитратов не обнаружено.В этом грузовичке несколько десятков ящиков с клубникой. Дальше её повезут по торговым точкам. Роспортебнадзор рекомендует ходить за ягодами только на стационарные рынки. Не покупать у дороги, где на ягоды оседают выхлопные выбросы от автомобилей. И спрашивать у продавцов документы на товар.