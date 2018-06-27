В Киржаче инспекторы ГИБДД провели для детей, отдыхающих в школьном лагере, День дорожной безопасности.

В рамках летней оздоровительной кампании в лагере с дневным пребыванием начальной общеобразовательной школы города Киржача инспекторы ГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району организовали для ребят День дорожной безопасности.Провести мероприятие полицейским помог отряд юных инспекторов движения «Мобишка», который выступил перед отдыхающими с агитационным представлением, главная задача которого – еще раз наглядно продемонстрировать различные дорожные ситуации. ЮИДовцы подготовили познавательную театрализованную постановку по Правилам дорожного движения. Вооружившись макетами дорожных знаков, школьники показали сверстникам яркое выступление, после которого ни у кого из присутствующих не возникло сомнений в том, что ПДД должны знать, а главное соблюдать, все.