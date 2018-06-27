Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Нигерии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Сразу после этого матча в больницу попал легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Об этом сообщает телеканал Россия 24.

Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Нигерии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Сразу после этого матча в больницу попал легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".За игрой своей команды Марадона наблюдал с трибун. И вел себя очень эмоционально. Настолько, что со стадиона его практически унесли. Подробности о здоровье аргентинца пока что не сообщаются.