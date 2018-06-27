Ведущий Первого канала Артем
Шейнин прокомментировал скандальный инцидент, произошедший с ним 26 июня в
эфире. Он удивлен реакцией россиян на матерное слово, которое он произнес в программе Время покажет.
Ведущий Первого канала Артем
Шейнин прокомментировал скандальный инцидент, произошедший с ним 26 июня в
эфире. Он удивлен реакцией россиян на матерное слово, которое он произнес в программе "Время покажет".
Журналист заявил, нецензурное слово в
эфире он обронил случайно и уже принес за это извинения. При этом он призвал "здравомыслящих"
людей не обсуждать "эту ерунду", поскольку мат не был произнесен в качестве
ругательства.
"Все ухватились за эту фигню и давай
додумывать… Я никому и никогда не говорил, что я – ангел… В этом случае любой
объективный наблюдатель прекрасно понимает, что это было сказано
непреднамеренно", – цитирует Шейнина "Спорт-Экспресс". Высказался ведущий и по поводу
увольнения с Первого канала, о котором ранее сообщал в одном из комментариев.
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