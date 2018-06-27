Ведущий Первого канала Артем Шейнин прокомментировал скандальный инцидент, произошедший с ним 26 июня в эфире. Он удивлен реакцией россиян на матерное слово, которое он произнес в программе Время покажет.

Ведущий Первого канала АртемШейнин прокомментировал скандальный инцидент, произошедший с ним 26 июня вэфире. Он удивлен реакцией россиян на матерное слово, которое он произнес в программе "Время покажет".Журналист заявил, нецензурное слово вэфире он обронил случайно и уже принес за это извинения. При этом он призвал "здравомыслящих"людей не обсуждать "эту ерунду", поскольку мат не был произнесен в качестверугательства."Все ухватились за эту фигню и давайдодумывать… Я никому и никогда не говорил, что я – ангел… В этом случае любойобъективный наблюдатель прекрасно понимает, что это было сказанонепреднамеренно", – цитирует Шейнина "Спорт-Экспресс". Высказался ведущий и по поводуувольнения с Первого канала, о котором ранее сообщал в одном из комментариев.Материал дополняется