Сборная Аргентины по футболу объявила стартовый состав на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Нигерии. Встреча группы D пройдет в Санкт-Петербурге. Отметим, что в запасе остался Серхио Агуэро.
Сборная Аргентины по футболу объявила стартовый состав на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Нигерии. Встреча группы "D" пройдет в Санкт-Петербурге. Отметим, что в запасе остался Серхио Агуэро.
С первых минут в составе сборной Аргентины выйдут: Франко Армани (вратарь), Габриэль Меркадо, Николас Тальяфико, Эвер Банега, Гонсало Игуаин, Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Хавьер Маскерано, Энцо Перес, Маркос Рохо, Николас Отаменди.
В стартовый состав нигерийский команды попали: Фрэнсис Узохо (вратарь), Брайан Идову, Оньинье Уилфред Ндиди, Уильям Трост-Эконг, Леон Балогун, Ахмед Муса, Огенекаро Этебо, Джон Оби Микел, Виктор Мозес, Келечи Ихеаначо, Кеннет Омеруо.