× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/27-06-2018-messi-i-iguain-vyjdut-v-startovom-sostave-protiv-nigerii.html" target="_blank">Месси и Игуаин выйдут в стартовом составе против Нигерии</a> - Сборная Аргентины по футболу объявила стартовый состав на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Нигерии. Встреча группы D пройдет в Санкт-Петербурге. Отметим, что в запасе остался Серхио Агуэро.