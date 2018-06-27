Генеральное консульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости гибель российского туриста, который прибыл на отдых в один из курортных регионов страны.

Генеральное консульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости гибель российского туриста, который прибыл на отдых в один из курортных регионов страны.Речь идет о 19-летнем жителе Ханты-Мансийска Антоне Ярошина. Его двоюродный брат, который отдыхал с кузеном в гостинице в городе Сиде, сообщил, что в ночь на 24 июня его родственник пошел на дискотеку, а утром матери сообщили, что тело ее сына обнаружено под окнами отеля.Представитель жандармерии Сиде сообщил, что в полицию не поступало никаких сведений о смертельных случаях с россиянами в этом районе.По словам сотрудника генконсульства, имел место похожий случай на другом курорте Турции.