Специалисты из Университета
Висконсин-Милуоки (США) определили ряд генов, связанных с предрасположенностью
женщин к онкологии молочной железы. Их оказалось 48.
Специалисты из Университета
Висконсин-Милуоки (США) определили ряд генов, связанных с предрасположенностью
женщин к онкологии молочной железы. Их оказалось 48.
Рак груди –
самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. Лишь небольшая доля
случаев этого страшного недуга объясняется наследственностью, но множество
генов, связанных с ним, до сих пор неизвестно.
Американские
исследователи выявили 14 новых онкогенов и подтверждили 34 гена, участвующих в
развитии опухолей молочной железы. Для этого они проанализировали данные Атласа
ракового генома, где хранятся сведения о генетических мутациях, приводящих к раку.
Ученые
обследовали 229 тысяч европейцев, некоторые из которых болели раком, а другие
были здоровы, сообщает MedicalXpress. При этом, как
отмечают специалисты, в данном направлении еще предстоит серьезная работа.
Ранее канадские исследователи предложили способ, который может помочь
предотвратить рак груди у женщин с высоким риском развития
заболевания. Специалисты полагают, что с этой задачей отлично справятся препараты,
подавляющие белки. Отметим, Россия входит в десятку стран с самым большим
количеством пациенток, страдающих от онкологии молочной железы.