Специалисты из Университета Висконсин-Милуоки (США) определили ряд генов, связанных с предрасположенностью женщин к онкологии молочной железы. Их оказалось 48.

Специалисты из УниверситетаВисконсин-Милуоки (США) определили ряд генов, связанных с предрасположенностьюженщин к онкологии молочной железы. Их оказалось 48.Рак груди –самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. Лишь небольшая доляслучаев этого страшного недуга объясняется наследственностью, но множествогенов, связанных с ним, до сих пор неизвестно.Американскиеисследователи выявили 14 новых онкогенов и подтверждили 34 гена, участвующих вразвитии опухолей молочной железы. Для этого они проанализировали данные Атласаракового генома, где хранятся сведения о генетических мутациях, приводящих к раку.Ученыеобследовали 229 тысяч европейцев, некоторые из которых болели раком, а другиебыли здоровы, сообщает MedicalXpress. При этом, какотмечают специалисты, в данном направлении еще предстоит серьезная работа.Ранее канадские исследователи предложили способ, который может помочьпредотвратить рак груди у женщин с высоким риском развитиязаболевания. Специалисты полагают, что с этой задачей отлично справятся препараты,подавляющие белки. Отметим, Россия входит в десятку стран с самым большимколичеством пациенток, страдающих от онкологии молочной железы.