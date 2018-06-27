Ученые, наконец, придумали, как остановить процесс старения
человеческого организма. Специалисты выделили фермент, который должен стать основой
антивозрастных препаратов.
Ученые, наконец, придумали, как остановить процесс старения
человеческого организма. Специалисты выделили фермент, который должен стать основой
антивозрастных препаратов.
Чудо-фермент выявили в результате длительных экспериментов.
Название у него для неподготовленного человека труднопроизносимое – натрий-калиевая
аденозинтрифосфатаза. Но зато фермент влияет на так называемый цикл генерации
активных форм кислорода (АФК).
АФК создают организму много проблем: они химически
агрессивны, влияют на строение и работу белков, ДНК, а также липидов – полезных
органических веществ. Избыток этих кислородных форм способствует процессу
окисления, повреждает и уничтожает клетки.
Ученые из Университета Маршалла в течение года держали на
привычной западному человеку диете – с высоким содержанием жира и углеводов -
лабораторных мышей. Это привело к синтезу большого количества свободных
радикалов, процесс старения у подопытных животных стал более заметным. Затем им
ввели препарат который получил название pNaKtide. В результате не только
замедлился процесс, но и снизилось количество АФК.
Препарат успешно испытали не только на мышах, но и на
клетках соединительной ткани человека. Остается подтвердить безопасность
вещества для человеческого организма дальнейшими исследованиями – и тогда оно
станет основным компонентом антивозрастных препаратов, пишет EurekAlert!.
По расчетам специалистов, к 2050 году доля населения Земли,
достигшего пожилого возраста, составит 22%. Одна из причин такого дисбаланса – увеличивающаяся
продолжительность жизни людей. В частности, в России на начало 2017 года было
зарегистрировано более 10 тысяч человек старше 60 лет, напоминает .