Российские эксперты оценили перспективы наших соотечественников дожить до пенсионного возраста после его повышения согласно новому законопроекту. Оказалось, что у представительниц прекрасного пола шансов почти втрое больше, чем у сильной половины человечества.

Российские эксперты оценили перспективы наших соотечественников дожить до пенсионного возраста после егоповышения согласно новому законопроекту. Оказалось, что у представительниц прекрасного пола шансов почти втроебольше, чем у сильной половины человечества.Специалисты Института демографии Высшей школыэкономики рассказали о том, кто никогда в своей жизни не увидит пенсии.Так, в течение предложенногоправительством переходного периода около 17,4% мужчин и 6,5% женщин могут до неепросто не дожить.Отмечается,что у мужчин шансы дожить до пенсии будут ежегодно снижаться, передает РБК.Процесс повышения пенсионного возраста для них растянетсяс 2019 по 2028 год – и затронет мужчин 1959 года рождения и младше.У женщин переходный период продлится до 2034 года, и первыми выйдутна пенсию рожденные в 1971 году. По данным аналитиков, вероятность дожития допенсии для сильной половинычеловечества составляет от 82 до 96%, а для дам – от93 до 99%.Напомним, с 2019 года возраст выхода на пенсиюв России поднимут для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63-х. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионныельготы будут сохранены.Ожидается, что закон будет принят уже осенью. Нововведение призвано реформировать пенсионный фонд в условиях старения населения и повысить благосостояние как настоящих, таки будущих пенсионеров.В настоящее время женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60.