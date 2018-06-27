Российские эксперты оценили перспективы наших соотечественников дожить до пенсионного возраста после его
повышения согласно новому законопроекту. Оказалось, что у представительниц прекрасного пола шансов почти втрое
больше, чем у сильной половины человечества.
Российские эксперты оценили перспективы наших соотечественников дожить до пенсионного возраста после его
повышения согласно новому законопроекту. Оказалось, что у представительниц прекрасного пола шансов почти втрое
больше, чем у сильной половины человечества.
Специалисты Института демографии Высшей школы
экономики рассказали о том, кто никогда в своей жизни не увидит пенсии.
Так, в течение предложенного
правительством переходного периода около 17,4% мужчин и 6,5% женщин могут до нее
просто не дожить.
Отмечается,
что у мужчин шансы дожить до пенсии будут ежегодно снижаться, передает РБК.
Процесс повышения пенсионного возраста для них растянется
с 2019 по 2028 год – и затронет мужчин 1959 года рождения и младше.
У женщин переходный период продлится до 2034 года, и первыми выйдут
на пенсию рожденные в 1971 году. По данным аналитиков, вероятность дожития до
пенсии для сильной половины
человечества составляет от 82 до 96%, а для дам – от
93 до 99%.
Напомним, с 2019 года возраст выхода на пенсию
в России поднимут для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63-х. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные
льготы будут сохранены.
Ожидается, что закон будет принят уже осенью. Нововведение призвано реформировать пенсионный фонд в условиях старения населения и повысить благосостояние как настоящих, так
и будущих пенсионеров.
В настоящее время женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60.