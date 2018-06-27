Бывший концертный директор группы Тату Леонид Дзюник
высказался по поводу странной любви певца Филиппа Киркорова к телеведущей Ольге Бузовой. Продюсер опроверг слухи о контрактных отношениях между звездами,
однако член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при
Государственной думе РФ Вадим Манукян не согласен с утверждением менеджера.
Бывший концертный директор группы "Тату" Леонид Дзюник
высказался по поводу странной любви певца Филиппа Киркорова к телеведущей Ольге Бузовой. Продюсер опроверг слухи о контрактных отношениях между звездами,
однако член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при
Государственной думе РФ Вадим Манукян не согласен с утверждением менеджера.
Дзюник уверен, что между Киркоровым и Бузовой только дружба.
"Да никто из них никому не платит. Ни Бузова Киркорову, ни тем более Филипп
Бедросович. У него столько пиара, что на уши не натянешь!" – прокомментировал Леонид.
У Вадима Манукяна оказалось другое мнение по этому поводу.
Эксперт уверяет, что Ольга приплачивает бывшему мужу Примадонны за лестные высказывания, нежные объятия и совместное позирование перед камерой. По словам Манукяна за поющей телеведущей стоит некий
состоятельный человек, который отстегивает поп-королю некоторые суммы за помощь
в продвижении безголосой звезды "Дома-2".
"В последнее время на помощь Ольге
отрядили Филиппа Бедросовича. Хотя порой очевидно, что Киркорову такая
назойливость Бузовой в тягость и ему уже не хочется иметь с ней ничего общего,
но роль нужно доиграть до конца. В проигравших, как всегда, остается российское
общество, которому вместо проблем страны предлагают обсуждать гипотетическую
свадьбу Бузовой и Киркорова", – цитирует Вадима Sobesednik.ru.
Добавим, что за последние несколько месяцев между Филиппом и Ольгой
установилась очень странная связь. Артисты, не стесняясь публики, обнимаются, целуются и осыпают друг друга комплиментами. Бузова даже снялась в нашумевшем
клипе поп-короля на песню "Цвет настроения – синий" и, по слухам,
примет участие в продолжении, которое выйдет в августе.