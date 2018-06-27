Бывший концертный директор группы Тату Леонид Дзюник высказался по поводу странной любви певца Филиппа Киркорова к телеведущей Ольге Бузовой. Продюсер опроверг слухи о контрактных отношениях между звездами, однако член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян не согласен с утверждением менеджера.

Бывший концертный директор группы "Тату" Леонид Дзюниквысказался по поводу странной любви певца Филиппа Киркорова к телеведущей Ольге Бузовой. Продюсер опроверг слухи о контрактных отношениях между звездами,однако член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ приГосударственной думе РФ Вадим Манукян не согласен с утверждением менеджера.Дзюник уверен, что между Киркоровым и Бузовой только дружба."Да никто из них никому не платит. Ни Бузова Киркорову, ни тем более ФилиппБедросович. У него столько пиара, что на уши не натянешь!" – прокомментировал Леонид.У Вадима Манукяна оказалось другое мнение по этому поводу.Эксперт уверяет, что Ольга приплачивает бывшему мужу Примадонны за лестные высказывания, нежные объятия и совместное позирование перед камерой. По словам Манукяна за поющей телеведущей стоит некийсостоятельный человек, который отстегивает поп-королю некоторые суммы за помощьв продвижении безголосой звезды "Дома-2"."В последнее время на помощь Ольгеотрядили Филиппа Бедросовича. Хотя порой очевидно, что Киркорову такаяназойливость Бузовой в тягость и ему уже не хочется иметь с ней ничего общего,но роль нужно доиграть до конца. В проигравших, как всегда, остается российскоеобщество, которому вместо проблем страны предлагают обсуждать гипотетическуюсвадьбу Бузовой и Киркорова", – цитирует Вадима Sobesednik.ru.Добавим, что за последние несколько месяцев между Филиппом и Ольгойустановилась очень странная связь. Артисты, не стесняясь публики, обнимаются, целуются и осыпают друг друга комплиментами. Бузова даже снялась в нашумевшемклипе поп-короля на песню "Цвет настроения – синий" и, по слухам,примет участие в продолжении, которое выйдет в августе.