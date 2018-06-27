Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев грубо раскритиковал поведение легендарного аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны, показывавшего два средних пальца во время матча между Аргентиной и Нигерией. Свое мнение Губерниев высказал в Instagram.

Российскийспортивный комментатор Дмитрий Губерниев грубо раскритиковал поведениелегендарного аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны,показывавшего два средних пальца во время матча между Аргентинойи Нигерией. Свое мнение Губерниев высказал в Instagram."Диего, ну ты и позорник! ЯковФак (биатлонист – прим. ред.) тебя дери!", – написал комментатор.По его мнению, команда Нигерии победу заслужила победу. Аргентинских жефутболистов он назвал "дном", а капитана их сборной Лионеля Месси —"слабаком".Вскоре, узнав о том, что Марадоне пришлось обращаться за медицинскойпомощью, Губерниев пожелал ему здоровья. "Марадона попал в больницу после матчаАргентина – Нигерия!!!! Диего стало плохо на стадионе!!! Здоровья, ДиегоАрмандо Марадона!!! Здоровья!!!", – написал он в своем микроблоге.Материал дополняется