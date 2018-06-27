Российский
спортивный комментатор Дмитрий Губерниев грубо раскритиковал поведение
легендарного аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны,
показывавшего два средних пальца во время матча между Аргентиной
и Нигерией. Свое мнение Губерниев высказал в Instagram.
Российский
спортивный комментатор Дмитрий Губерниев грубо раскритиковал поведение
легендарного аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны,
показывавшего два средних пальца во время матча между Аргентиной
и Нигерией. Свое мнение Губерниев высказал в Instagram.
"Диего, ну ты и позорник! Яков
Фак (биатлонист – прим. ред.) тебя дери!", – написал комментатор.
По его мнению, команда Нигерии победу заслужила победу. Аргентинских же
футболистов он назвал "дном", а капитана их сборной Лионеля Месси —
"слабаком".
Вскоре, узнав о том, что Марадоне пришлось обращаться за медицинской
помощью, Губерниев пожелал ему здоровья. "Марадона попал в больницу после матча
Аргентина – Нигерия!!!! Диего стало плохо на стадионе!!! Здоровья, Диего
Армандо Марадона!!! Здоровья!!!", – написал он в своем микроблоге.
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