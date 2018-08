В больнице Coryell Memorial в Гейтсвилле, штат Техас, прогремел сильный взрыв. Очевидцы публикуют видеокадры с места событий.

В больнице Coryell Memorial в Гейтсвилле, штат Техас, прогремел сильный взрыв. Очевидцы публикуют видеокадры с места событий.WATCH: First video from the scene of the explosion at Coryell Memorial hospital in Gatesville, Texas. pic.twitter.com/8Gf97JrclF— BNL NEWS (@BreakingNLive) 26 июня 2018 г.Сообщается, что в результате взрыва было повреждено здание. Он произошел в одном из корпусов, по счастью, недостроенном – там не было пациентов.FOX44 сообщает, что возле места событий находятся по меньшей мере 12 машин скорой помощи. Также к госпиталю направлены бригады пожарных.Энергетическая компания Texas-NM Power сообщает, что из-за взрыва обесточены около 900 окружающих домов и предприятий. Компания не может начать работу по восстановлению мощности до тех пор, пока район не станет безопасным.