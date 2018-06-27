Руководство районного суда Уфы обещает разобраться в истории с дорожками соли, которыми судья оградила себя в зале заседаний. Сфотографировать белые линии на полу очевидцам не позволили судебные приставы. Что это: оккультный ритуал, или подстава со стороны недоброжелателей?

Руководство районного суда Уфы обещает разобраться в истории с дорожками соли, которыми судья оградила себя в зале заседаний. Сфотографировать белые линии на полу очевидцам не позволили судебные приставы. Что это: оккультный ритуал, или подстава со стороны недоброжелателей?Ленинский районный суд, Уфа. По словам местных активистов, в одном из залов на полу между столами истцов и судьи появилась белая дорожка из соли. Свои слова они подтверждают размытыми снимками."Заходя в зал судебного заседания, эти дорожки сразу увидела. Первая была поперек порога, густая с горочкой, я ее переступила, чтобы на нее не наступить. И сразу же увидела, что стол очерчен густой соляной дорожкой", — рассказывает правозащитник Рамиля Саитова.Ни средство от тараканов, ни мука и не побелка, а именно соль. Очевидцы говорят, что пытались выяснить у судьи, почему зал расчерчен белыми полосами."Утверждаю, что это была соль. Когда я спросила, то судья промолчала. Неоднократно задавала вопрос, спрашиваю, почему вы это сделали, вы что, шаман?" — говорит правозащитник Альмира Жукова.Свидетели утверждают, что дорожки — часть какого-то ритуала. Апологеты магических учений им вторят, заявляя, что соль издревле используют в разных обрядах."С помощью соли она ставила вокруг себя некую защиту. Защита эта как правила от порч, чар, сглазов, неудач", — объясняет астролог Павсекакий Богданов.Между тем, по факту публикаций этих фотографий в ряде местных и федеральных изданий инициирована служебная проверка."В связи с появившимися в СМИ публикациями в районном Ленинском суде Башкортостана проводится служебная проверка. По ее результатам будет установлено, соответствуют ли действительности обстоятельства, изложенные в опубликованных материалах", — сообщила Вадим Хабиров, помощник судьи Верховного суда Башкортостана.А пока идет проверка, в социальных сетях продолжают гадать, защищалась ли судья таким образом от злых духов, или все же это провокация, направленная против служителей фемиды.