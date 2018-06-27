Транспортный налог для семей с детьми-инвалидами отменили. На очередном заседании депутаты Законодательного Собрания приняли 9 законопроектов. Одно из ключевых изменений коснулось социальной поддержки опекунов особенных детей. Тему продолжит Валентина Мартынова.

Транспортный налог для семей с детьми-инвалидами отменили. На очередном заседании депутаты Законодательного Собрания приняли 9 законопроектов. Одни из ключевых изменений коснулись социальной поддержки опекунов особенных детей. Тему продолжит Валентина Мартынова.Освободят от транспортного налога. Речь идет о семьях, где воспитываются дети-инвалиды. Такой законопроект приняли депутаты ЗакСобрания на очередном заседании. Как пояснили авторы проекта - председатель Владимир Киселев и депутат Алексей Андрианов - такой льготой теперь могут воспользоваться один из родителей или опекунов ребенка-инвалида и предоставляется она на автомобиль с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил. Просьбы об этом к законодателям поступали неоднократно, были даже коллективные обращения. Поскольку личный автомобиль в семьях, воспитывающих особенных детей, не просто средство передвижения, а жизненная необходимость.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: Непростая очень ситуация, когда вот такие особенные дети есть в семьях. Когда особенно из глубинки нужно вести ребенка на общественном транспорте, предположим в областную больницу, грубо говоря, из Меленковского района. Конечно, это очень сложно, и многие родители используют для этого свой транспорт, а ездить приходится довольно часто. Поэтому мы пошли на встречу таким родителям, и сегодня такое решение принято.Подобный законопроект существует уже в 30 регионах. Законодатели рассчитали, что в нашей области, чтобы обеспечить такой льготой все семьи с особенными детьми понадобится около 22 миллионов рублей. Это в теории. На практике - средств на благое дело понадобится меньше.Алексей Андрианов, председатель комитета ЗакСобрания по социальной политике: У нас таких детей проживает в области 4 819 человек. Но надо понимать, что конечно не все дети проживают в семьях, не у всех родителей есть транспортные средства. И здесь размер выпадающих доходов будет кратно меньше.Ещё одни изменения коснулись закона о капремонте. Если раньше жители обязаны были платить взносы спустя 2 месяца после включения дома в программу капитального ремонта, то теперь собственникам будут давать 3 месяца на то, чтобы определиться, как копить деньги: на индивидуальном счёте дома или отдавать их Фонду капремонта в общий котёл. Изменения внесены в соответствии с федеральными требованиями.