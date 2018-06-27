Российский артист балета Сергей Филин зарегистрировал отношения
со своей возлюбленной Марией Прорвич после 19 лет сожительства. У пары двое
общих сыновей.
Российский артист балета Сергей Филин зарегистрировал отношения
со своей возлюбленной Марией Прорвич после 19 лет сожительства. У пары двое
общих сыновей.
"Почему не сделали этого раньше? Некогда было! Казалось, у
нас так много времени... А годы все шли и шли. И вдруг, я понял, что моему
старшему сыну Даниилу (от предыдущего брака с балериной Инной Петровой – ред.)
– уже 22 года. Среднему – Саше – 12 лет", – сообщил журналистам выдающийся танцор.
"Мы просто подумали, что может случиться так, что наши дети
женятся прежде, чем это сделаем мы. А этого допускать было нельзя. К тому же, в
этом году есть еще один замечательный повод – чемпионат мира по футболу,
который проходит в России. Теперь 2018 год буду вспоминать не только в связи с
мундиалем, но и из-за нашей свадьбы" – со смехом добавил Сергей.
После торжественной церемонии, которая по словам Филина
будет очень яркой и пышной, он и супруга отправятся на традиционную для
молодоженов прогулку по достопримечательностям столицы. После в ресторане их будет
ждать множество гостей. "Будет и платье
невесты, и свадебный торт и все-все, что ассоциируется с этим счастливым
событием", – сообщил артист.
Танцор и его возлюбленная в следующем году планируют
отметить сразу фарфоровую свадьбу. "Нашим отношениям с Марией исполнится 20 лет.
Странно было бы отмечать эту дату, будучи официально не в браке", – цитирует
артиста 7days.ru.
Отметим, что это будет второй брак танцора. Ранее он был женат на балерине Большого театра Инне Петровой. В 1995 году у них родился сын Даниил.
Добавим, что в январе 2013 года на Сергея было совершено
нападение. Ему в лицо плеснули кислоту. Он перенес несколько операций по восстановлению
зрения и в итоге смог вернуться к работе.