Российский артист балета Сергей Филин зарегистрировал отношения со своей возлюбленной Марией Прорвич после 19 лет сожительства. У пары двое общих сыновей.

Российский артист балета Сергей Филин зарегистрировал отношениясо своей возлюбленной Марией Прорвич после 19 лет сожительства. У пары двоеобщих сыновей."Почему не сделали этого раньше? Некогда было! Казалось, унас так много времени... А годы все шли и шли. И вдруг, я понял, что моемустаршему сыну Даниилу (от предыдущего брака с балериной Инной Петровой – ред.)– уже 22 года. Среднему – Саше – 12 лет", – сообщил журналистам выдающийся танцор."Мы просто подумали, что может случиться так, что наши детиженятся прежде, чем это сделаем мы. А этого допускать было нельзя. К тому же, вэтом году есть еще один замечательный повод – чемпионат мира по футболу,который проходит в России. Теперь 2018 год буду вспоминать не только в связи смундиалем, но и из-за нашей свадьбы" – со смехом добавил Сергей.После торжественной церемонии, которая по словам Филинабудет очень яркой и пышной, он и супруга отправятся на традиционную длямолодоженов прогулку по достопримечательностям столицы. После в ресторане их будетждать множество гостей. "Будет и платьеневесты, и свадебный торт и все-все, что ассоциируется с этим счастливымсобытием", – сообщил артист.Танцор и его возлюбленная в следующем году планируютотметить сразу фарфоровую свадьбу. "Нашим отношениям с Марией исполнится 20 лет.Странно было бы отмечать эту дату, будучи официально не в браке", – цитируетартиста 7days.ru.Отметим, что это будет второй брак танцора. Ранее он был женат на балерине Большого театра Инне Петровой. В 1995 году у них родился сын Даниил.Добавим, что в январе 2013 года на Сергея было совершенонападение. Ему в лицо плеснули кислоту. Он перенес несколько операций по восстановлениюзрения и в итоге смог вернуться к работе.