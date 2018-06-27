Певец Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о сложном периоде в жизни. В один год артист похоронил двоих близких людей.

Певец АндрейГригорьев-Апполонов рассказал о сложном периоде в жизни. В один год артист похоронил двоих близких людей.Солист группы "Иванушки International" откровенноповедал журналистам, что шесть месяцев был в запое. Андрей опустился на самоедно после смерти бывшего участника коллектива Олега Яковлева, а потом роднойсестры."Это был для меня большой удар – вспоминает Григорьев-Апполонов – самыйсложный год в моей жизни, я сам еле выжил. Я не ожидал, что буду так страдать.Думал, я толстокожий".Андрей заметил, что не может избавиться от мук совести. Пословам рыжего из "Иванушек", он чувствует ответственность за смерть своих коллег– Яковлева и Игоря Сорина, последний погиб в 1998 году. Певец отметил,что гибель участников группы, возможно, связана с уходом изколлектива, мол, если бы ребята остались в "Иванушках" трагедий бы не произошло."Он (Яковлев) успел почти записать музыкальный альбом. Унего уже была своя, другая жизнь, и я не мог проследить и сказать: "Что тыделаешь? Зачем ты гробишь здоровье свое?". По-хорошему, конечно, мы всеответственны за произошедшее, потому что я привел Игоря Сорина в коллектив, мывыбрали Олега. Я чувствую какую-то ответственность за это. И весь шоу-бизнесдолжен чувствовать ответственность, когда кто-то погибает здесь", – рассказал Григорьев-Апполонов телеканалу "МИР".Как писали Dni.Ru, в середине прошлого, 2017 года Андрей переживал смерть друга и коллеги Олега Яковлева, который много лет выступал сним в "Иванушках". А после скончалась его родная сестра. Родственницаумерла от приступа астмы. По роковому стечению обстоятельств женщине сталоплохо, когда дома никого не было, никто не смог прийти на помощь задыхающейсяженщине.