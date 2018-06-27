Болельщики сборной Колумбии обрушились с критикой на свою соотечественницу, которая отпраздновала победу любимой команды откровенным танцем. По мнению фанатов, девушка опозорила свою страну.

Болельщики сборной Колумбии обрушились с критикой на своюсоотечественницу, которая отпраздновала победу любимой команды откровеннымтанцем. По мнению фанатов, девушка опозорила свою страну.Скандал в соцсетях разгорелся вокруг видео, опубликованногоочевидцами уличного торжества. Толпа колумбийских фанатов праздновала победусвоей команды на улицах Казани. Молодой человек – по всей видимости, местныйжитель – предложил одной из колумбиек потанцевать. Девушка ответила, что сделаетэто "в своем ритме", после чего исполнила откровенный номер – встиле, который принято называть тверк."Еще один колумбийский посол, трущийся задницейо гениталии незнакомца", – комментировали видео пользователисоцсетей. Поведение болельщицы назвали "распутным" и заключили, чтоподобные выходки создают плохое впечатление о Колумбии, пишет британская The Sun.Выяснилось, что "компрометирующий" фильм снималипосле матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Польшии Колумбии. Игра проходила на стадионе "Казань Арена",колумбийцы победили поляков со счетом 3:0.Сборные Сенегала и Японии, набравшие по четыре очка, лидируют в группе F. Третьей с тремя баллами идет команда Колумбии. Сборная Польши, потерпевшая два поражения и потерявшая шансы на выход в плей-офф, замыкает таблицу, пишет "Р-Спорт".Встреча заключительного тура группы F пройдет 28 июня в Самаре. Колумбийцы сыграют с командой Сенегала.