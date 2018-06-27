Болельщики сборной Колумбии обрушились с критикой на соотечественницу, которая отпраздновала победу любимой команды откровенным
танцем. По мнению фанатов, девушка опозорила свою страну.
Болельщики сборной Колумбии обрушились с критикой на соотечественницу, которая отпраздновала победу любимой команды откровенным
танцем. По мнению фанатов, девушка опозорила свою страну.
Скандал в соцсетях разгорелся вокруг видео, опубликованного
очевидцами уличного торжества. Толпа колумбийских фанатов праздновала победу
своей команды на улицах Казани. Молодой человек – по всей видимости, местный
житель – предложил одной из колумбиек потанцевать. Девушка ответила, что сделает
это "в своем ритме", после чего исполнила откровенный номер – в
стиле, который принято называть тверком.
"Еще один колумбийский посол, трущийся задницей
о гениталии незнакомца", – прокомментировали видео пользователи
соцсетей. Поведение болельщицы назвали "распутным" и заключили, что
подобные выходки создают плохое впечатление о Колумбии, пишет британская The Sun.
Выяснилось, что "компрометирующий" фильм снимали
после матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Польши
и Колумбии. Игра проходила на стадионе "Казань Арена",
колумбийцы победили поляков со счетом 3:0.
Сборные Сенегала и Японии, набравшие по четыре очка, лидируют в группе F. Третьей с тремя баллами идет команда Колумбии. Сборная Польши, потерпевшая два поражения и потерявшая шансы на выход в плей-офф, замыкает таблицу, пишет "Р-Спорт".
Встреча заключительного тура группы F пройдет 28 июня в Самаре. Колумбийцы сыграют с командой Сенегала.