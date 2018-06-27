Борьбу с неизбежным старением многие женщины начинают, объявляя войну морщинам. Однако не только они выдают возраст. Огромное значение имеют движения, жесты, походка и, самое главное – осанка. Оказывается, именно из-за ее нарушения происходят коварные изменения на лице.

Борьбу с неизбежным старениеммногие женщины начинают, объявляя войну морщинам. Однако не только они выдаютвозраст. Огромное значение имеют движения, жесты, походка и, самое главное –осанка. Оказывается, именно из-за ее нарушения происходят коварные изменения налице.Нежеланные перемены, преждевсего, вызывает сутулость и неправильное положение шеи, которые возникают из-запостоянного наклона головы вниз и спазма в верхней части спины. Результатомэтих процессов становятся опущенные углы губ и морщины, а также, появлениеносогубных складок, второго подбородка и потеря четкого овала лица. Об этомрассказала порталу Dni.Ru специалистпо оздоровлению и омоложению лица Вера Колыванова.По мнению эксперта, привычка сутулиться, в первую очередь, провоцирует морщины идеформацию лицевого полотна. Когда мы долго "сидим в телефоне" или ведемпостоянный сидячий образ жизни за компьютером, шеявизуально укорачивается. Кроме того, ее неправильное положение нарушает работулимфатической системы и капилляров, лишая кожные покровы и мышечное волокно кислородаи необходимых питательных веществ, которые она получает с помощью кровеносныхсосудов. Это вызывает изменения структуры костной и мышечной ткани,сокращение количества подкожно-жировой клетчатки, и, как следствие, уменьшениеэластичности и упругости эпидермиса.Мышцы, необходимые дляподдержания тонуса кожи, словно ссыхаются. "Имэлементарно не хватает питания, – говорит Вера Колыванова. – Но происходят этипроцессы глубоко внутри, а их внешнее проявление лишь результат неправильнойосанки. Поэтому пожилые люди нередко похожи на печеное яблоко – когдавнутренняя мякоть фрукта усыхает, а кожица остается в прежнем объеме. Возникновениеморщин на лице происходит по той же схеме. Поэтому именно осанка и положениешеи, в большей степени, влияют на старение".Посколькучерез лимфатические сосуды выводится межклеточная жидкость и продуктыжизнедеятельности клеток, неправильное положение шеипровоцирует отеки. Часто, по этой причине лицо будто оплывает вниз,появляются мешки под глазами, брыли и второй подбородок. Так начинаютсязаметные возрастные изменения на лице. Каждая женщина пытаетсяпредотвратить этот процесс – колет инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты,делает лазерные омолаживающие процедуры и прибегает к услугам пластическиххирургов. На самом деле, считает специалист, замедлить старение можно с помощьюисправления осанки и работы с шеей.Бьюти-эксперт советует начатьомоложение с расслабляющего массажа и гимнастики, они помогут восстановитьправильный мышечный тонус, наладить обмен веществ, стабилизироватьвнутриклеточное давление, улучшить кровообращение и лимфатический ток, а также,расслабить лицевые мышцы. Стоит расправить плечи и научиться держать спинупрямо в любой ситуации. Такой подход поможет одержать победу над морщинами,продлит молодость и обязательно вернет хорошее самочувствие, и уж точно неповредит даже самым скептически настроенным людям.