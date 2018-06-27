Борьбу с неизбежным старением
многие женщины начинают, объявляя войну морщинам. Однако не только они выдают
возраст. Огромное значение имеют движения, жесты, походка и, самое главное –
осанка. Оказывается, именно из-за ее нарушения происходят коварные изменения на
лице.
Борьбу с неизбежным старением
многие женщины начинают, объявляя войну морщинам. Однако не только они выдают
возраст. Огромное значение имеют движения, жесты, походка и, самое главное –
осанка. Оказывается, именно из-за ее нарушения происходят коварные изменения на
лице.
Нежеланные перемены, прежде
всего, вызывает сутулость и неправильное положение шеи, которые возникают из-за
постоянного наклона головы вниз и спазма в верхней части спины. Результатом
этих процессов становятся опущенные углы губ и морщины, а также, появление
носогубных складок, второго подбородка и потеря четкого овала лица. Об этом
рассказала порталу Dni.Ru специалист
по оздоровлению и омоложению лица Вера Колыванова.
По мнению эксперта, привычка сутулиться, в первую очередь, провоцирует морщины и
деформацию лицевого полотна. Когда мы долго "сидим в телефоне" или ведем
постоянный сидячий образ жизни за компьютером, шея
визуально укорачивается. Кроме того, ее неправильное положение нарушает работу
лимфатической системы и капилляров, лишая кожные покровы и мышечное волокно кислорода
и необходимых питательных веществ, которые она получает с помощью кровеносных
сосудов. Это вызывает изменения структуры костной и мышечной ткани,
сокращение количества подкожно-жировой клетчатки, и, как следствие, уменьшение
эластичности и упругости эпидермиса.
Мышцы, необходимые для
поддержания тонуса кожи, словно ссыхаются. "Им
элементарно не хватает питания, – говорит Вера Колыванова. – Но происходят эти
процессы глубоко внутри, а их внешнее проявление лишь результат неправильной
осанки. Поэтому пожилые люди нередко похожи на печеное яблоко – когда
внутренняя мякоть фрукта усыхает, а кожица остается в прежнем объеме. Возникновение
морщин на лице происходит по той же схеме. Поэтому именно осанка и положение
шеи, в большей степени, влияют на старение".
Поскольку
через лимфатические сосуды выводится межклеточная жидкость и продукты
жизнедеятельности клеток, неправильное положение шеи
провоцирует отеки. Часто, по этой причине лицо будто оплывает вниз,
появляются мешки под глазами, брыли и второй подбородок. Так начинаются
заметные возрастные изменения на лице. Каждая женщина пытается
предотвратить этот процесс – колет инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты,
делает лазерные омолаживающие процедуры и прибегает к услугам пластических
хирургов. На самом деле, считает специалист, замедлить старение можно с помощью
исправления осанки и работы с шеей.
Бьюти-эксперт советует начать
омоложение с расслабляющего массажа и гимнастики, они помогут восстановить
правильный мышечный тонус, наладить обмен веществ, стабилизировать
внутриклеточное давление, улучшить кровообращение и лимфатический ток, а также,
расслабить лицевые мышцы. Стоит расправить плечи и научиться держать спину
прямо в любой ситуации. Такой подход поможет одержать победу над морщинами,
продлит молодость и обязательно вернет хорошее самочувствие, и уж точно не
повредит даже самым скептически настроенным людям.