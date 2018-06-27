Причина госпитализации Диего Марадоны – передозировка наркотиками, утверждают источники в окружении аргентинца. Сам же легенда футбола заявляет, что все эти сообщения – просто слухи, в больницу его со стадиона не увозили.

Причина госпитализации Диего Марадоны – передозировканаркотиками, утверждают источники в окружении аргентинца. Сам же легендафутбола заявляет, что все эти сообщения – просто слухи, в больницу его со стадионане увозили.Диего Марадона переволновался во время матча сборныхАргентины и Нигерии, у него возникли проблемы с давлением. Такпрокомментировала сообщения о госпитализации легендарного футболиста журналистДаниэль Аркуччи. Однако медики, по его словам, все проблемы решили, аргентинецчувствует себя лучше.В свою очередь, другой журналист – Мутаз Чехадзе -рассказал, что российские врачи, осмотревшие Марадону, поставили диагноз:передозировка наркотиками. Легендарному футболису стало плохо после матча 3-готура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Нигерии (2:1). Впервой половине игры аргентинец бурно реагировал на все происходящее на поле,но во время второго тайма даже успел вздремнуть.По окончании встречи Марадона снова взбодрился, и после голааргентинцев даже показал в камеры два средних пальца. Но после свистка он немог самостоятельно покинуть свое место на трибуне. Сообщалось, что аргентинецбыл госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга, передает "Чемпионат"."Я просто хочу сказать вам, что я в порядке, и нет, яне был госпитализирован. В перерыве матча с Нигерией у меня появилась сильнаяболь в затылке. Врач посоветовал мне уехать домой, но как я мог уйти?", -написал Диего в своем Instagram.Подписчики экс– тренеру аргентинцев не поверили. Большинствоиз них сочли, что легенде футбола не стоит вести себя подобным образом.