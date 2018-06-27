Причина госпитализации Диего Марадоны – передозировка
наркотиками, утверждают источники в окружении аргентинца. Сам же легенда
футбола заявляет, что все эти сообщения – просто слухи, в больницу его со стадиона
не увозили.
Причина госпитализации Диего Марадоны – передозировка
наркотиками, утверждают источники в окружении аргентинца. Сам же легенда
футбола заявляет, что все эти сообщения – просто слухи, в больницу его со стадиона
не увозили.
Диего Марадона переволновался во время матча сборных
Аргентины и Нигерии, у него возникли проблемы с давлением. Так
прокомментировала сообщения о госпитализации легендарного футболиста журналист
Даниэль Аркуччи. Однако медики, по его словам, все проблемы решили, аргентинец
чувствует себя лучше.
В свою очередь, другой журналист – Мутаз Чехадзе -
рассказал, что российские врачи, осмотревшие Марадону, поставили диагноз:
передозировка наркотиками. Легендарному футболису стало плохо после матча 3-го
тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Нигерии (2:1). В
первой половине игры аргентинец бурно реагировал на все происходящее на поле,
но во время второго тайма даже успел вздремнуть.
По окончании встречи Марадона снова взбодрился, и после гола
аргентинцев даже показал в камеры два средних пальца. Но после свистка он не
мог самостоятельно покинуть свое место на трибуне. Сообщалось, что аргентинец
был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга, передает "Чемпионат".
"Я просто хочу сказать вам, что я в порядке, и нет, я
не был госпитализирован. В перерыве матча с Нигерией у меня появилась сильная
боль в затылке. Врач посоветовал мне уехать домой, но как я мог уйти?", -
написал Диего в своем Instagram.
Подписчики экс– тренеру аргентинцев не поверили. Большинство
из них сочли, что легенде футбола не стоит вести себя подобным образом.