Ведущий общественно-политического шоу Время покажет Первого канала Артем Шейнин оскандалился выругавшись матом в прямом эфире. Руководство главной кнопки страны пожурило телезвезду и назначило штраф. Многие посчитали это наказание слишком мягким.

Ведущий общественно-политического шоу "Времяпокажет" Первого канала Артем Шейнин оскандалился выругавшись матом в прямомэфире. Руководство главной кнопки страны пожурило телезвезду и назначило штраф.Многие посчитали это наказание слишком мягким.Этот позорный случай очень задел известного блогера ЛенуМиро. В своем ЖЖ девушка опубликовала гневный пост призывающий применить к Шейнину что-нибудь пострашнее денежного взыскания."По идее, Первый канал должен быть эталоном качестважурналистики. Ведущее СМИ России обязано задавать стандарт, на которыйориентируются все остальные – телеканалы помельче, журналы, газеты, простыежурналисты и блогеры. Логично? Было бы да, если бы на Первом работалипрофессионалы. К сожалению, на ведущем телеканале страны работает вот это", – началаповествование Миро."Это зовут Артем Шейнин. – продолжила свою мысль Лена -Недожурналист и истеричка, которая захлебывается от любви к Родине, но отдыхаетпочему-то в Италии. Безнаказанность порождает порок. Пока даже блогерамзапретили использовать нецензурную лексику, на Первом канале Артем Шейнинматерится в прямом эфире"."В нормальной стране ведущее СМИ этого бы Артема послетакого просто бы уволило. И его, поверьте, не взяла бы к себе даже самая пошлаягазетенка. А что же у нас? Какое наказание за мат на многомиллионную аудиториюпонес Шейнин? А никакого: все ограничилось "служебным взысканием внутреннегохарактера" – так сообщила дирекция Первого канала", – не унимается блогер распекая севшего в лужу ведущего.Девушка отметила, что так как передача выходит в полдень, то штрафа недостаточно. "Быдлящее нечто исходит матом сэкрана, перед которым, вполне возможно, в ранний час сидят дети. А наказаниянет", – унизила журналиста Миро.