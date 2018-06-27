Ведущий общественно-политического шоу Время
покажет Первого канала Артем Шейнин оскандалился выругавшись матом в прямом
эфире. Руководство главной кнопки страны пожурило телезвезду и назначило штраф.
Многие посчитали это наказание слишком мягким.
Ведущий общественно-политического шоу "Время
покажет" Первого канала Артем Шейнин оскандалился выругавшись матом в прямом
эфире. Руководство главной кнопки страны пожурило телезвезду и назначило штраф.
Многие посчитали это наказание слишком мягким.
Этот позорный случай очень задел известного блогера Лену
Миро. В своем ЖЖ девушка опубликовала гневный пост призывающий применить к Шейнину что-нибудь пострашнее денежного взыскания.
"По идее, Первый канал должен быть эталоном качества
журналистики. Ведущее СМИ России обязано задавать стандарт, на который
ориентируются все остальные – телеканалы помельче, журналы, газеты, простые
журналисты и блогеры. Логично? Было бы да, если бы на Первом работали
профессионалы. К сожалению, на ведущем телеканале страны работает вот это", – начала
повествование Миро.
"Это зовут Артем Шейнин. – продолжила свою мысль Лена -
Недожурналист и истеричка, которая захлебывается от любви к Родине, но отдыхает
почему-то в Италии. Безнаказанность порождает порок. Пока даже блогерам
запретили использовать нецензурную лексику, на Первом канале Артем Шейнин
матерится в прямом эфире".
"В нормальной стране ведущее СМИ этого бы Артема после
такого просто бы уволило. И его, поверьте, не взяла бы к себе даже самая пошлая
газетенка. А что же у нас? Какое наказание за мат на многомиллионную аудиторию
понес Шейнин? А никакого: все ограничилось "служебным взысканием внутреннего
характера" – так сообщила дирекция Первого канала", – не унимается блогер распекая севшего в лужу ведущего.
Девушка отметила, что так как передача выходит в полдень, то штрафа недостаточно. "Быдлящее нечто исходит матом с
экрана, перед которым, вполне возможно, в ранний час сидят дети. А наказания
нет", – унизила журналиста Миро.