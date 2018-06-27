Разбираются в причинах гибели ребёнка. Трагедия случилась накануне в коттеджном посёлке Ладога. По предварительным данным, одиннадцатимесячный ребенок находился на придомовой территории. Но в какой-то момент остался без присмотра взрослых и выбрался на дорогу. Как раз в это время по ней ехал автомобиль. За рулем находилась 40-летняя женщина.

Разбираются в причинах гибели ребёнка. Трагедия случилась накануне в коттеджном посёлке "Ладога". По предварительным данным, одиннадцатимесячный ребенок находился на придомовой территории. Но в какой-то момент остался без присмотра взрослых и выбрался на дорогу. Как раз в это время по ней ехал автомобиль. За рулем находилась 40-летняя женщина. Ряд СМИ даёт понять, что это могла быть супруга известного во Владимире опального бизнесмена Александра Филиппова. Автомобиль совершил наезд на малыша. От полученных травм ребенок скончался. Тем временем, автоледи, по информации полиции, на автомобиле скрылась с места происшествия. Задержать женщину удалось только с помощью плана "Перехват". Одна из версий трагедии - женщина за рулём не заметила одиннадцатимесячного малыша на дороге. Так ли это, предстоит выяснить следователям. Пока они отказываются от дополнительных комментариев. Скорее всего, не избегут ответственности и родители ребёнка. Кстати, 1-го июля малышу должен был исполниться 1 годик.Из официального пресс-релиза СКР по Владимирской области: Следователем СК России по собранным материалам решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оставления маленького ребенка в условиях, представляющих реальную опасность для его жизни и здоровья по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ. Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (ч.3 ст. 264 УК РФ).