Сотрудники полиции обнаружили рюкзак иностранной гражданки на территории аэропорта. Как выяснилось, она оставила его на ленте аппарата для досмотра багажа...

Оперативники уголовного розыска столичной полиции обнаружили и вернули иностранной гражданке рюкзак с личными вещами.В территориальный отдел полиции поступило заявление от гражданки Республики Перу о пропаже рюкзака с личными вещами. Со слов заявительницы стало известно, что она прилетела в Российскую Федерацию и остановилась в одном из отелей на севере столицы. Затем она поехала в аэропорт Шереметьево встретить своего брата, а через некоторое время обнаружила пропажу рюкзака с денежными средствами, мобильным телефоном и личными вещами.Сотрудники полиции обнаружили рюкзак с личными вещами иностранной гражданки на территории аэропорта. Установлено, что гостья столицы при прохождении досмотровых мероприятий перед входом в зал ожидания оставила свою сумку на ленте аппарата для досмотра багажа, которая в дальнейшем, как утраченная вещь, была помещена в камеру хранения одного из терминалов.Сотрудники полиции доставили рюкзак в посольство Перу, где передали потерянное имущество девушке.Проверкой установлено, что никаких противоправных действий в отношении иностранной гражданки совершено не было.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29