Единая Россия не то, что не борется с инакомыслием, но и сама выступила инициатором наиболее широкой дискуссии по теме предстоящей пенсионной реформы. Об этом сообщил член высшего совета партии. Такое мнение он высказал, комментируя решение об отставке секретаря Ярославского регионального отделения ЕР Михаила Боровицкого.
"Единая Россия" не то, что не борется с инакомыслием, но и сама выступила инициатором наиболее широкой дискуссии по теме предстоящей пенсионной реформы. Об этом сообщил член высшего совета партии. Такое мнение он высказал, комментируя решение об отставке секретаря Ярославского регионального отделения "ЕР" Михаила Боровицкого.
По словам политолога, в обсуждении этого вопроса дискуссия
приветствуется, и ее инициатором стал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В то же время, считает Дмитрий Орлов, при обсуждении необходимо соблюдать
определенные рамки: не должно быть агрессии, антиправительственной позиции, с
которым партия "действует солидарно".
"Грань между обсуждением и неадекватным позиционированием
предельно ясна, подчеркнул эксперт. – Руководитель ярославского отделения эту
грань преступил и, думаю, знал, на что идет". Он напомнил, что в вопросе
реализации пенсионной реформы есть подход, который выработало руководство "Единой России".
Это подход состоит из двух компонентов, пояснил политолог.
"С одной стороны, это поддержка инициатив правительства, с другой –
детальное обсуждение конкретных параметров", – рассказал он.
По словам Дмитрия Орлова, в регионах и различных партсообществах
активно ведется обсуждение параметров будущих преобразований. "Никто ее не
сдерживает, не подавляет, высказываются различные мнения, – подчеркнул
аналитик. – Но какая-то агрессия, выступление с позицией, которая принципиально
расходится с позицией аартии, нарушает не только партийную дисциплину, но и
партийную самоидентификацию".
Напомним, по данным ТАСС, на заседании президиума генсовета "ЕР"
была принята отставка секретаря ярославского отделения партии Михаила
Боровицкого, который возглавляет региональный парламент. Такое решение было принято
из-за несоблюдения партийных решений.
Накануне Ярославская облдума не стала направлять в Госдуму официальный
отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста. Вместо этого на имя
спикера нижней палаты парламента было направлено письмо с просьбой тщательно
проработать этот вопрос.
На прошлой неделе секретарь генсовета партии Андрей Турчак
заявил, что среди членов "ЕР" не должно быть противоречий в вопросе изменения
возраста выхода на пенсию. Линию поведения Боровицкого президиум счел недопустимым
несоблюдением внутрипартийных решений по выработке консолидированной позиции единороссов.