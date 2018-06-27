Единая Россия не то, что не борется с инакомыслием, но и сама выступила инициатором наиболее широкой дискуссии по теме предстоящей пенсионной реформы. Об этом сообщил член высшего совета партии. Такое мнение он высказал, комментируя решение об отставке секретаря Ярославского регионального отделения ЕР Михаила Боровицкого.

"Единая Россия" не то, что не борется с инакомыслием, но и сама выступила инициатором наиболее широкой дискуссии по теме предстоящей пенсионной реформы. Об этом сообщил член высшего совета партии. Такое мнение он высказал, комментируя решение об отставке секретаря Ярославского регионального отделения "ЕР" Михаила Боровицкого.По словам политолога, в обсуждении этого вопроса дискуссияприветствуется, и ее инициатором стал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.В то же время, считает Дмитрий Орлов, при обсуждении необходимо соблюдатьопределенные рамки: не должно быть агрессии, антиправительственной позиции, скоторым партия "действует солидарно"."Грань между обсуждением и неадекватным позиционированиемпредельно ясна, подчеркнул эксперт. – Руководитель ярославского отделения этугрань преступил и, думаю, знал, на что идет". Он напомнил, что в вопросереализации пенсионной реформы есть подход, который выработало руководство "Единой России".Это подход состоит из двух компонентов, пояснил политолог."С одной стороны, это поддержка инициатив правительства, с другой –детальное обсуждение конкретных параметров", – рассказал он.По словам Дмитрия Орлова, в регионах и различных партсообществахактивно ведется обсуждение параметров будущих преобразований. "Никто ее несдерживает, не подавляет, высказываются различные мнения, – подчеркнуланалитик. – Но какая-то агрессия, выступление с позицией, которая принципиальнорасходится с позицией аартии, нарушает не только партийную дисциплину, но ипартийную самоидентификацию".Напомним, по данным ТАСС, на заседании президиума генсовета "ЕР"была принята отставка секретаря ярославского отделения партии МихаилаБоровицкого, который возглавляет региональный парламент. Такое решение было принятоиз-за несоблюдения партийных решений.Накануне Ярославская облдума не стала направлять в Госдуму официальныйотзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста. Вместо этого на имяспикера нижней палаты парламента было направлено письмо с просьбой тщательнопроработать этот вопрос.На прошлой неделе секретарь генсовета партии Андрей Турчакзаявил, что среди членов "ЕР" не должно быть противоречий в вопросе изменениявозраста выхода на пенсию. Линию поведения Боровицкого президиум счел недопустимымнесоблюдением внутрипартийных решений по выработке консолидированной позиции единороссов.