Наташа Королева потерпела поражение в борьбе с украинскими властями. Как выяснилось, ее кассационная жалоба осталась без удовлетворения.

Наташа Королева потерпела поражение в борьбе с украинскими властями. Как выяснилось, ее кассационная жалоба осталась без удовлетворения.Более года назад Наташе Королевой запретили въезд на Украину сроком на три года. Из-за решения СБУ певица теперь не может выступать на родине, да и просто приезжать туда. Певица решила бороться с таким положением дел и обратилась в суд. Однако противостояние артистки и системы оказалось неравным.О том, как продвигаются дела, Королева объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена с мамой Людмилой Порывай. Собственно, ей, судя по обращению, и предназначался пост. "Мама а ты верила и надеялась!!! Ну ничего прорвемся!!!!" – написала Наташа.Далее артистка сообщила, что потерпела поражение в битве с украинской судебной системой. "15 июня 2018 года Верховный Суд Украины вынес решение, которым отказал в удовлетворении кассационной жалобы Порывай Н.В на решения Окружного административного суда города Киева и Киевского апелляционного административного суда об отказе в признании противоправным запрета на въезд в Украину", – объявила Королева.Артистка сообщила, что "фактически" Верховный Суд "уклонился" от рассмотрения дела по существу, оставив без ответа вопрос о наличии правовых оснований для запрета въезда на Украину. Однако получившая звонкую пощечину Королева не намерена сдаваться. Певица высказала решение обратиться в Европейский суд по правам человека. Отметим, что многочисленные подписчики быстро отреагировали на пост Наташи Королевой, выразив слова поддержки и утешения.