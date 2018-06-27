Телеведущего CNN, 61-летнего Энтони Бурдена 8 июня нашли мертвым в номере отеля во Франции, где он работал над новым сезоном проекта Неизведанные края. Незадолго до этого он принял участие в мистическом ритуале.

Телеведущего CNN, 61-летнего Энтони Бурдена 8 июня нашли мертвым в номере отеля во Франции, где он работал над новым сезоном проекта "Неизведанные края". Незадолго до этого он принял участие в мистическом ритуале.Действия происходили во время съемок 11-го сезона шоу опутешествиях в Бутане. О том, как все происходило, рассказал режиссер Даррен Аронофски, который стал гостем этого эпизода.По словам режиссера, вместе с Бурденом они побывали наместе паломничества бутанцев – Озере Огня. Согласно легенде, однажды монахрассказал людям, что в там спрятаны сокровища, но ему не поверили, и тогда тот бросался вводу с лампой, а когда выныривал, то в руках были сокровища."Теперь кажется ироничным, что в последний день съемокмы совершили бутанский ритуал смерти. Мы обсуждали судьбу страны, судьбу мира",-приводит слова Аронофски CNN. По словам режиссера,на протяжении поездки Бурден выглядел как человек, влюбленный в жизнь.После поездки ведущийпокончил жизнь самоубийством. Отметим, возможной причиной произошедшего могластать измена, которую совершила его возлюбленная, актриса Азия Ардженто, сообщает TMZ.Помимо того, Бурден являлсязнаменитым ведущим, он считался одним из самых авторитетных поваров в мире. Засвою карьеру мужчина получил множество наград.