Информатор
Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков чуть не умер в квартире
в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР. Об этом сообщил вице-президент
российского подразделения Международного комитета защиты прав человека
Александр Ионов.
Информатор
Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков чуть не умер в квартире
в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР. Об этом сообщил вице-президент
российского подразделения Международного комитета защиты прав человека
Александр Ионов.
Известно, что Родченков пытался покончить с собой. "Информация
получена от моих коллег из США по линии комитета. Информация тщательно
скрывается американскими спецслужбами, чтобы она не просочилась в прессу", -
передает Telegram-канал
RT.
Ионов рассказал, что инцидент случился 19 июня. Григория
Родченкова нашли сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения "911". Экс-директор
московской антидопинговой лаборатории положили в психоневрологическую клинику.
Материал дополняется