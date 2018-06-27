Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков чуть не умер в квартире в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

ИнформаторВсемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков чуть не умер в квартирев Вашингтоне, которую для него арендует ФБР. Об этом сообщил вице-президентроссийского подразделения Международного комитета защиты прав человекаАлександр Ионов.Известно, что Родченков пытался покончить с собой. "Информацияполучена от моих коллег из США по линии комитета. Информация тщательноскрывается американскими спецслужбами, чтобы она не просочилась в прессу", -передает Telegram-каналRT.Ионов рассказал, что инцидент случился 19 июня. ГригорияРодченкова нашли сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения "911". Экс-директормосковской антидопинговой лаборатории положили в психоневрологическую клинику.Материал дополняется