Профсоюзы и общественность против увеличения пенсионного возраста. Предлагаемые правительством изменения в Закон о пенсионных начислениях обсудили в Общественной палате региона. Никто из выступающих не поддержал возможные пенсионные нововведения. Зато участники круглого стола подсказали Правительству, где уже сейчас можно было бы взять деньги на выплату пенсий.

Профсоюзы и общественность против увеличения пенсионного возраста. Предлагаемые правительством изменения в Закон о пенсионных начислениях обсудили в Общественной палате региона. Никто из выступающих не поддержал возможные пенсионные нововведения. Зато участники круглого стола подсказали Правительству, где уже сейчас можно было бы взять деньги на выплату пенсий.Предлагаемое правительством повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин вызвало волну недовольства по всей России. Против таких нововведений уже высказалось больше 15 миллионов жителей страны. На обсуждении в Общественной палате региона выступающие тоже недоумевают, почему идеологи очередной пенсионной реформы кивают на международные стандарты. В Швейцарии или Японии, которые приводят в пример, и уровень жизни другой, и её продолжительность 79 лет у мужчин и 85 у женщин.Татьяна Питиримова, член Общественной палаты области: У нас стоит 59,1 и 73. Мы о чем с вами можем говорить? Когда люди подойдут к пенсионному возрасту, некому будет жить! Какой с него работник? Руководители не будут таких работников держать. Хотя он сидит на больничном, уволить его нельзя. Его просто будут третировать и сживать со свету, чтобы он ушел с рабочего места. Вот такая перспектива нас с вами ожидает.Профсоюзы дополняют: а где работать молодежи, если старшее поколение задержится на своих местах? И кто захочет брать на работу сотрудников в возрасте?Надежда Сухарникова, руководитель областного объединения профсоюзов: А после 45 работоспособность естественным образом понижается. Увольнения с работы для таких сотрудников могут обернуться серьезными проблемами. Даже сейчас после 45 лет и мужчине и женщине очень трудно найти работу.Альберт Русанен, член Общественной палаты области: А потом есть вторая опасность. Если старшее поколение остается на этой работе, то для молодежи закрывается социальный лифт. Все очень просто. Перспектив у молодежи нет.Владимирцы предложили обсудить повышение пенсионного возраста на всероссийском референдуме и подсказали правительству, где поискать средства для обеспечения будущих пенсионеров.Иван Ростовцев, журналист: Во Владимирской области проживает пять миллиардеров. Один из них Григорий Викторович Аникеев заработал 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Но если бы он платил не 13%, а 30% от этих доходов. Это было бы уже полтора миллиарда рублей, которые бы поступили в бюджет и можно было наполнить пенсионный фонд. А ведь Григорий Викторович он далеко не самый богатый человек в нашей стране.Подробно изучить законопроект намерены и депутаты ЗакСобрания. Кроме того, региональные парламентарии намерены обсудить повышение пенсионного возраста с гражданами в рамках выездных заседаний в районах.Алексей Андрианов, председатель комитета ЗакСобрания по социальной политике: Мы получили проект федерального закона только что. Честно говоря, он еще нуждается в нашей проработке и изучении. В самое ближайшее время мы свое мнение на этот проект федерального закона обозначим.Подводя итоги круглого стола, председатель Общественной палаты региона заявила, что все прозвучавшие предложения обязательно будут направлены в Общественную палату страны и представителям госвласти.Наталья Юдина, председатель Общественной палаты Владимирской области: Конечно, каждое из этих предложений нуждается в проработке специалистов. Это очень важно. Общественное мнение не всегда равно, и чаще всего не равно экспертному. И в этом смысле, я думаю, это первый шаг в обсуждении очень сложной концепции - концепции пенсионной реформы.Кстати, не исключено, что представители Общественной палаты продолжат обсуждение пенсионной реформы в таком формате на крупных предприятиях области.