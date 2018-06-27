У парня болезненная тяга к публичному обнажению. Он трясет своими причиндалами при любой возможности.

У парня болезненная тяга к публичному обнажению. Он трясет своими причиндалами при любой возможности.20-летний Алексей Кудряшов– самый экспрессивный участник "Дома-2". На проекте он регулярно устраивает скандалы, сцены, истерики. Причем, как правило, буянить он начинает после пары стаканов спиртного.Проблемы с алкоголем у парни, как считают в его окружении, были всегда. Отец Леши и вовсе говорит про страшные вещи: "Не исключаю, что он он мог попробовать и запрещенные препараты – время сейчас такое".Близкий друг Кудряшова Гуга не скрывает, что Алексей часто приходил пьяным даже на школьные уроки: "Иногда перед занятиями мы выпивали и в таком состоянии шли учиться. Сидели за последней партой и делали, что хотели. Соответственно, учились одинаково плохо. Леша мог прикалываться, говорить учительнице комплименты, расхваливать ее ноги".Гуга вспоминает: во время пьяных вечеринок молодой человек обожал оголяться и танцевать стриптиз: "Во время одной из вечеринок он выпил, и через полтора часа мы его потеряли на даче. Леха куда-то ушел гулять, а потом вернулся абсолютно голый и совсем пьяный. У него такая мания была – раздеваться везде".Ладно на даче, но и в центре Москвы Кудряшов мог запросто потрясти своим большим достоинством перед ошарашенными людьми – просто вываливал все, чем наградила природа. "Могли по парку культуры имени Горького идти, и друг оголялся, танцевал. Мы угорали над девчонками, говорили, мол делайте фотографии с ним. И к нему подходили, фотографировались. Но мы, конечно, не только так веселились в пьяном угаре", – цитирует друга участника скандальной телепрограммы журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".