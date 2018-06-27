Общественность продолжает с неусыпным вниманием следить за развитием отношений Сергея и Матильды Шнуровых, объявивших о своем разводе месяц назад. Не успела женщина сообщить, что жизнь сложнее всех версий, которые обнародовали СМИ, как выступил певец, опубликовав интригующие стихи.

Общественность продолжает с неусыпным вниманием следить за развитием отношений Сергея и Матильды Шнуровых, объявивших о своем разводе месяц назад. Не успела женщина сообщить, что "жизнь сложнее" всех версий, которые обнародовали СМИ, как выступил певец, опубликовав интригующие стихи.На официальной страничке в социальной сети Instagram лидер скандально известной группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал собственную фотографию, которую сопроводил новым стихотворением. "Просто двигаться вперед, Лучше без оглядки. Если женщина вам врет, Значит все в порядке. Все как надо, как всегда И без исключений (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написал Шнуров.Далее артист развил тему. "Было. Смыло города, Временем стечений Обстоятельств и стихий. Обновился Эйпал. Песни есть, и есть стихи, Остальное – пепел", – констатировал Сергей. Затем певец признался, что "батарейка для любви требует зарядки", а потом снова повторил (правда, заменив слово "врет" на непечатное) слова: "если женщина ***, значит все в порядке".Многочисленные подписчики сделали вывод, что стихи предназначались для Матильды. "Хорошие слова", "Ну и дебил же ты, шнур", "Мдааа... Вы, батенька в миноре чет...", "Серега, не переживай. Ты влюбчив, будет у тебя еще мощная любовь. Главное, чтобы любая любовь не была последней", "О наболевшем походу", "Сережа, прав абсолютно. У каждой в шкафу гора скелетов. Нет их, с золотыми крыльями любви. И купидоны от лукавого. Товарообмен взаимовыгодный. За все на свете есть цена....", "эти конфликты вообще убьют эрекцию... и шнурочков Матильда не нарожает... ах как жаль... у них же куча бабла. котику наследство отпишет? АХ.. Матильда Матильда, рожай хоть от кого пока молодая", – высказались подписчики.