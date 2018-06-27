Звездный ведущий телепрограммы Поедем, поедим! на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления баранины с сухофруктами.
Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления баранины с сухофруктами.
Для приготовления понадобятся: 0,5 кг баранины, сливочное
масло по вкусу, 3 средние луковицы, горсть кураги, 8-10 плодов сушеного чернослива,
5-6 плодов сушеного инжира, горсть темного изюма, горсть сушеной вишни, молотый
черный перец, молотый душистый перец, сумах, соль – по вкусу.
Для гарнира: 1 стакан риса, 1 стакан нута, сливочное масло
по вкусу, соль по вкусу.
Способ приготовления
Мясо нарезаем на небольшие кусочки. Лук – полукольцами. В
разогретую кастрюлю отправляем щедрый кусок сливочного масла, добавляем мясо и
обжариваем 7 минут. Затем добавляем лук.
Сухофрукты нарезаем на мелкие кусочки и отправляем в
кастрюлю к мясу. Заливаем одним стаканом воды, солим, перчим и оставляем тушится
до готовности.
Рис и нут необходимо предварительно замочить на ночь. В
разогретую сковороду со сливочным маслом высыпаем рис и через несколько минут
добавляем нут. Вливаем два стакана воды, солим и ждем пока вода выпарится.
Выключаем и оставляем томится в сковороде 20 минут.
Время приготовления блюда – 45 минут.