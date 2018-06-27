Звездный ведущий телепрограммы Поедем, поедим! на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления баранины с сухофруктами.

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления баранины с сухофруктами.Для приготовления понадобятся: 0,5 кг баранины, сливочноемасло по вкусу, 3 средние луковицы, горсть кураги, 8-10 плодов сушеного чернослива,5-6 плодов сушеного инжира, горсть темного изюма, горсть сушеной вишни, молотыйчерный перец, молотый душистый перец, сумах, соль – по вкусу.Для гарнира: 1 стакан риса, 1 стакан нута, сливочное маслопо вкусу, соль по вкусу.Способ приготовленияМясо нарезаем на небольшие кусочки. Лук – полукольцами. Вразогретую кастрюлю отправляем щедрый кусок сливочного масла, добавляем мясо иобжариваем 7 минут. Затем добавляем лук.Сухофрукты нарезаем на мелкие кусочки и отправляем вкастрюлю к мясу. Заливаем одним стаканом воды, солим, перчим и оставляем тушитсядо готовности.Рис и нут необходимо предварительно замочить на ночь. Вразогретую сковороду со сливочным маслом высыпаем рис и через несколько минутдобавляем нут. Вливаем два стакана воды, солим и ждем пока вода выпарится.Выключаем и оставляем томится в сковороде 20 минут.Время приготовления блюда – 45 минут.