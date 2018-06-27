Сегодня, 27 июня, депутаты Законодательного Собрания Владимирской области утвердили законопроект, по которому родители детей-инвалидов освобождаются от уплаты транспортного налога

Сегодня, 27 июня, депутаты Законодательного Собрания Владимирской области утвердили законопроект, по которому родители детей-инвалидов освобождаются от уплаты транспортного налогаЗаконопроект социальной направленности депутаты ЗС Владимирской области утвердили сразу в двух чтениях. Авторами выступили спикер облпартамента Владимир Киселев и председатель комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов Алексей Андрианов. Новый закон освобождает от уплаты транспортного налога родителей детей-инвалидов, но есть свои нюансы.Во-первых, льготой может воспользоваться только один из родителей ребенка.Стоит отметить, что после консультации с прокуратурой внесли существенную поправку - налог в полной мере будут выплачивать родители, которые не проживают с детьми.Во-вторых, под закон не попадают транспортные средства с двигателями мощностью более 150 лошадиных сил - за такие авто налог придется оплачивать полностью.Принятие подобного закона следовало, исходя из обращений населения. Как отмечает Алексей Андрианов, за весь 2017 год услугой воспользовались 442 ребенка, хотя в области проживает 4819 детей-инвалидов.По максимальной оценке выпадающие доходы из бюджета могут составить 21,7 млн рублей, однако по словам авторы законопроекта утверждают, что реальная сумма будет ниже.