Андрей Дементьев написал более сотни эстрадных песен, которые исполнялись повсюду. И в коллеги-поэты часто иронизировали над ним по этому поводу. Рассказывают, например, такую легенду. У Дементьева сгорела дача, но он очень быстро ее отстроил. Как-то раз Булат Окуджава с женой Ольгой в лифте своего дома встретились с женой Дементьева, и Оля ей посочувствовала, что у тех сгорела дача. На что жена Дементьева ответила, что все в порядке, сгорела и сгорела, но все уже давно отстроили. Тогда Ольга простодушно сказала: Быстро у вас получилось... Это ж очень дорого!.. На какие деньги? На что ей жена Дементьева гордо заявила, что все это на песни, которые пишет Андрей. Тогда Ольга, повернувшись к Окуджаве, сказала: Вот, видишь, Булатик, песни надо писать!

Андрей Дементьев написал более сотни эстрадных песен, которые исполнялись повсюду. И в коллеги-поэты часто иронизировали над ним по этому поводу. Рассказывают, например, такую легенду. У Дементьева сгорела дача, но он очень быстро ее отстроил. Как-то раз Булат Окуджава с женой Ольгой в лифте своего дома встретились с женой Дементьева, и Оля ей посочувствовала, что у тех сгорела дача. На что жена Дементьева ответила, что все в порядке, сгорела и сгорела, но все уже давно отстроили. Тогда Ольга простодушно сказала: "Быстро у вас получилось... Это ж очень дорого!.. На какие деньги?" На что ей жена Дементьева гордо заявила, что все это на песни, которые пишет Андрей. Тогда Ольга, повернувшись к Окуджаве, сказала: "Вот, видишь, Булатик, песни надо писать!"Легендарная дача Андрея Дементьева располагается в писательском дачном поселке "Советский писатель" недалеко от наукограда Троицк на 36-м километре Калужского шоссе. Решение о создании поселка было принято в далеком 1952 году, когда места для всех писателей в существовавшем уже почти 20 лет Переделкино стало не хватать. Но, в отличие от Переделкино, здесь дачи строились за счет самих писателей и впоследствии сохранялись за их потомками.Среди знаменитостей, которые обосновались в "Советском писателе", в разные годы значились поэт Михаил Матусовский, по легенде, именно здесь написавший слова песни "Подмосковные вечера", автор "Денискиных рассказов" Виктор Драгунский, писатели Владимир Войнович, Юрий Трифонов и Юрий Нагибин, журналист и прозаик Генрих Боровик, композиторы Дмитрий Кабалевский и Оскар Фельцман.Именно тут в последние год и жил Андрей Дементьев. Разумеется, на заре своей карьеры он не мог о подобном шике и окружении даже мечтать. "До того, как переехать в Москву, я жил в деревянном доме, без удобств и горячей воды. Потом стал городским парнем, и мне это понравилось", – вспоминал поэт.Сегодня "Советский писатель" перестал быть просто дачным местом, превратившись в респектабельный район загородных домов. Сегодня дом там стоит от 75 до 125 миллионов рублей. Впрочем, была у поэта и квартира в Москве, но больший интерес для родственников представляет именно дача. На нее претендует четвертая жена поэта Анна Пугач и двое его детей – 63– летняя Марина и 58-летняя Наталия.