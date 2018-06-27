Эксперты убеждены, что введение в России ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой граждане могут рассчитываться, является неизбежным. Однако специалисты признали, что в стране пока не готовы полностью перейти на использование банковских карт и бесконтактных технологий.

Эксперты убеждены, что введение в России ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой граждане могут рассчитываться, является неизбежным. Однако специалисты признали, что в стране пока не готовы полностью перейти на использование банковских карт и бесконтактных технологий.Нововведение начали обсуждать еще в 2012 году. В Госдуму даже был внесен соответствующий законопроект, который так и не был принят.В январе 2018 года министр финансов Антон Силуанов предложил вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами в России. Однако позже эксперт заявил, что ближайшие два года вводить новый порог не планируют, передает .Глава "Русфинанс банка" Сергей Озеров напомнил, что если, к примеру, в Италии покупатель захочет расплатиться наличными на сумму больше одной тысячи евро, ему откажут и предложат платить по безналу. "Мы к этому тоже придем, это вопрос времени", – сообщил специалист.Также отмечается, что пока россияне не готовы отказаться от наличных денег. "Доля безналичных оплат в 2015 году составляла 27%, а в 2017 году – уже 38%. Это очень положительная тенденция, поэтому достижение уровня 50%, полагаю, не за горами", – объяснил банкир.По словам Озерова, популярность оплаты с помощью бесконтактной технологии неуклонно растет, пишет телеканал "". "Распространенная сейчас оплата с помощью смартфонов – это как раз другая форма. Внедряются системы аутентификации с помощью отпечатка пальца и сетчатки глаза – все это вопрос технологий, что будет удобнее и дешевле для потребителя", – резюмировал он.