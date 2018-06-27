Защитник сборной России Игорь Смольников попал в сборную
худших игроков ЧМ-2018, составленную британским таблоидом The Sun. Особо огорчаться игроку
питерского Зенита не стоит – он оказался в компании таких
футбольных легенд, как аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски.
Защитник сборной России Игорь Смольников попал в "сборную"
худших игроков ЧМ-2018, составленную британским таблоидом The Sun. Особо огорчаться игроку
питерского "Зенита" не стоит – он оказался в компании таких
футбольных легенд, как аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски.
Сомнительную честь оказаться в команде футболистов,
разочаровавших своих фанатов, Смольников заслужил во время матча
Россия-Уругвай. Защитник был удален на 36-й минуте игры. А первую
желтую карточку он заработал уже на 28-й минуте. Россияне в итоге
проиграли со счетом 0:3, потерпев первое поражение на ЧМ-2018 – и
стали вторыми в группе.
Картинка со схемой футболистов на поле появилась в
Twitter-аккаунте британской The Sun Football. Издание спрашивает своих
подписчиков, согласны ли они с выводами экспертов газеты.
Тем временем жена Игоря Смольникова Екатерина попросила
пользователей не оскорблять ее мужа. "Только Господь
Бог знает, как он хотел выиграть и как сейчас
ему нелегко", – написала супруга футболиста. По мнению Екатерины, в такую
ситуацию мог попасть любой игрок.
Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах
России. Он завершится 15 июля матчем в московских "Лужниках". В
компании худших игроков турнира вместе со Смольниковым оказались аргентинец
Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски. В "сборной неудачников"
также испанец Давид де Хеа, немцы Жером Боатенг, Тимо Вернер и Томас Мюллер,
панамец Фидель Эскобар, испанец Серхио Рамос, бразилец Паулиньо и француз Блез
Матюиди.
Сборная России вышла в одну восьмую финала со второго места в группе. В матче плей-офф россияне встретятся с испанцами. Решающая игра пройдет 1 июля.