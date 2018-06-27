Защитник сборной России Игорь Смольников попал в сборную худших игроков ЧМ-2018, составленную британским таблоидом The Sun. Особо огорчаться игроку питерского Зенита не стоит – он оказался в компании таких футбольных легенд, как аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски.

Защитник сборной России Игорь Смольников попал в "сборную"худших игроков ЧМ-2018, составленную британским таблоидом The Sun. Особо огорчаться игрокупитерского "Зенита" не стоит – он оказался в компании такихфутбольных легенд, как аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски.Сомнительную честь оказаться в команде футболистов,разочаровавших своих фанатов, Смольников заслужил во время матчаРоссия-Уругвай. Защитник был удален на 36-й минуте игры. А первуюжелтую карточку он заработал уже на 28-й минуте. Россияне в итогепроиграли со счетом 0:3, потерпев первое поражение на ЧМ-2018 – истали вторыми в группе.Картинка со схемой футболистов на поле появилась вTwitter-аккаунте британской The Sun Football. Издание спрашивает своихподписчиков, согласны ли они с выводами экспертов газеты.Тем временем жена Игоря Смольникова Екатерина попросилапользователей не оскорблять ее мужа. "Только ГосподьБог знает, как он хотел выиграть и как сейчасему нелегко", – написала супруга футболиста. По мнению Екатерины, в такуюситуацию мог попасть любой игрок.Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городахРоссии. Он завершится 15 июля матчем в московских "Лужниках". Вкомпании худших игроков турнира вместе со Смольниковым оказались аргентинецЛионель Месси и поляк Роберт Левандовски. В "сборной неудачников"также испанец Давид де Хеа, немцы Жером Боатенг, Тимо Вернер и Томас Мюллер,панамец Фидель Эскобар, испанец Серхио Рамос, бразилец Паулиньо и француз БлезМатюиди.Сборная России вышла в одну восьмую финала со второго места в группе. В матче плей-офф россияне встретятся с испанцами. Решающая игра пройдет 1 июля.