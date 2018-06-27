Бывший сотрудник Синергии Михаил Исаханов, которого обвиняют в смертельном ДТП в центре Москвы, отказался признавать свою вину в суде. Он заявил, что сбил двух женщин на зебре из-за того, что уходил от столкновения с другим автомобилем.

Бывший сотрудник "Синергии" Михаил Исаханов, которого обвиняют в смертельном ДТП в центре Москвы, отказался признавать свою вину в суде. Он заявил, что сбил двух женщин на зебре из-за того, что уходил от столкновения с другим автомобилем.Исаханов утверждает, что в жутком ДТП на севере столицы, в результате которого погибла 28-летняя женщина на последнем месяце беременности, якобы участвовала машина сотрудника полиции. Мужчина посетовал в зале суда на то, что журналисты "сделали из него какую-то сатану".Подозреваемый также заявил, что готов помочь материально семьям погибшей и пострадавшей девушек. Однако он отметил, что это "может выглядеть как подкуп". При этом стало известно, что за всю неделю, которую Исаханов был на свободе, он не предпринял никаких мер, чтобы загладить причиненный вред, передает "Московский Комсомолец".Кроме того, подсудимый отказался от прохождения экспертизы на наркотики. Еще один довод не в пользу Исаханова– 49 штрафов, которые числятся на его автомобиле.Подозреваемый заявил, что не согласен с арестом. "Очень трудно говорить в данный момент... Хочу сказать только одно: человек, который вылетел мне навстречу, не оказал помощь пострадавшим. Я старался сделать все возможное, потому что иначе и быть не могло... " – с надрывом произнес подозреваемый.Напомним, что в результате аварии в центре Москвы погибли беременная женщина и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. Предполагаемому виновнику ДТП Михаилу Исаханову грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".