В личном блоге актер написал: Суздаль-это сказка

В личном блоге актер написал: "Суздаль-это сказка"Сейчас на территории Спасо-Евфимиева монастыря проходят съемки многосерийного фильма «Годунов», в котором Безруков играет главную роль.Актер поделился с подписчиками своей страницы Instagram фотографиями со съемок и мыслями о городе:« Красота неописуемая! Суздаль - это СКАЗКА! Всем поклонникам русской старины рекомендую! Пять монастырей и 36 храмов на 10 тысяч человек жителей! В 2024 году здесь будут праздновать тысячелетие города! Всем сюда! Это того стоит!».Красоту Суздали уже отмечали многие артисты России, в их числе и Анна Ковальчук.Первый сезон сериала выйдет в 2018 году.