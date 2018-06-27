Пожизненно лишенная водительских прав
стритрейсерша призвала не нарушать правила дорожного движения. На странице в Instagram
она вспомнила свой печальный опыт в качестве пассажира.
Пожизненно лишенная водительских прав
стритрейсерша призвала не нарушать правила дорожного движения. На странице в Instagram
она вспомнила свой печальный опыт в качестве пассажира.
"Никогда не знаешь, как обернется
твоя жизнь, особенно жизнь после ДТП", – философски начала свой пост девушка. По
ее словам, "можно бесконечно выяснять, кто виноват, а кто прав", но этим людей не вернуть и ужас пережитого не забыть.
"Я сама стала жертвой ДТП, находясь на заднем
сиденье автомобиля", – заявила Мара. Она отметила, что до сих пор с трудом
вспоминает о том, как чудом осталась жива и оправилась после серьезных травм.
"Соблюдая правила ПДД, вы сохраняете жизнь себе и своим
близким. Помните об этом! Сейчас я это все понимаю и призываю вас соблюдать правила дорожного
движения", – добавила стритрейсерша.
Ранее сообщалось, что скандально известная гонщица намерена продать свой Mercedes
за 7,5 миллиона рублей. Однако пользователи Сети считают, что из-за
агрессивного стиля вождения предыдущего владельца машина, вероятно, будет
требовать к себе особого внимания.
Как писали Dni.Ru, Багдасарян была одной из фигуранток резонансного дела лихачей на Gelandewagen, после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения ПДД. В марте этого года она была бессрочно лишена водительских прав.
Получить удостоверение обратно Мара может только с согласия врачей. Прокурор заявил, что девушке был поставлен диагноз "эпилепсия".