Пожизненно лишенная водительских прав стритрейсерша призвала не нарушать правила дорожного движения. На странице в Instagram она вспомнила свой печальный опыт в качестве пассажира.

Пожизненно лишенная водительских правстритрейсерша призвала не нарушать правила дорожного движения. На странице в Instagramона вспомнила свой печальный опыт в качестве пассажира."Никогда не знаешь, как обернетсятвоя жизнь, особенно жизнь после ДТП", – философски начала свой пост девушка. Поее словам, "можно бесконечно выяснять, кто виноват, а кто прав", но этим людей не вернуть и ужас пережитого не забыть."Я сама стала жертвой ДТП, находясь на заднемсиденье автомобиля", – заявила Мара. Она отметила, что до сих пор с трудомвспоминает о том, как чудом осталась жива и оправилась после серьезных травм."Соблюдая правила ПДД, вы сохраняете жизнь себе и своимблизким. Помните об этом! Сейчас я это все понимаю и призываю вас соблюдать правила дорожногодвижения", – добавила стритрейсерша.Ранее сообщалось, что скандально известная гонщица намерена продать свой Mercedesза 7,5 миллиона рублей. Однако пользователи Сети считают, что из-заагрессивного стиля вождения предыдущего владельца машина, вероятно, будеттребовать к себе особого внимания.Как писали Dni.Ru, Багдасарян была одной из фигуранток резонансного дела лихачей на Gelandewagen, после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения ПДД. В марте этого года она была бессрочно лишена водительских прав.Получить удостоверение обратно Мара может только с согласия врачей. Прокурор заявил, что девушке был поставлен диагноз "эпилепсия".