Ксения Собчак похвасталась успехами сына Платона. Однако гордую телеведущую быстро спустили с небес на землю.

Ксения Собчак похвасталасьуспехами сына Платона. Однако гордую телеведущую быстро спустили с небес наземлю.В своем Instagram Ксенияопубликовала фотографию наследника, который занимается с зарубежным преподавателем.По словам Собчак, мальчик начинает изучать иностранные языки."Образование-это то,на чтородители могут совершенно точно сильно повлиять. Платон не только пловец унас,но и изучает английский уже с полутора лет. Билингвальность развивает обаполушария мозга и расширяет кругозор. Уже приглядываемся к школам,все ведь надозаранее решать,(рублевские платные вычеркиваем сразу,только государственные и"без блата" ) ,а пока,спасибо @tatiana_navka за прекрасногопедагога,Тревольту,учителя от бога ,который открыл свою школу в которую мы судовольствием ходим и учим язык и общаемся со сверстниками:) (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – сообщила телеведущая под снимком.По обыкновению, злопыхателинакинулись на Собчак и просто заклевали ее якобы за плохое родительство. Завистникиотмечали, что выбрать общеобразовательную школу – это верх глупости, занятия у преподавателя– иностранца не принесут плодов, а учиться в таком раннем возрасте – настоящее издевательство ."Ученые говорят 1,5 года уребенка мозг еще не готов к учебе, даже в игровой форме. У мозга есть стадийразвития. Не мучайтесь детей, не учите читать и писать в раннем возрасте, этовредно", "Богатые решили спуститься с небес на грешную землю к простымкрепостным", "Государственные без блата – бесплатный зоопарк", "Чемдороже тем лучше.....своих что ли учителей нет? Обязательно приглашатьафриканца? Зачем?", – не унимались фолловеры.Напомним, КсенияСобчак стала матерью в ноябре 2016 года. Роды популярной телеведущей прошли вэлитной подмосковной клинике, а уже спустя два дня она выписалась и отправиласьв особняк в поселке Горки-8. Новоиспеченная мать и ее супруг Максим Виторганстарательно скрывали подробности первых дней жизни малыша, журналисты дажеимени его не знали. Позже стало известно, что пара назвала сына Платоном.