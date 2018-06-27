Ксения Собчак похвасталась
успехами сына Платона. Однако гордую телеведущую быстро спустили с небес на
землю.
Ксения Собчак похвасталась
успехами сына Платона. Однако гордую телеведущую быстро спустили с небес на
землю.
В своем Instagram Ксения
опубликовала фотографию наследника, который занимается с зарубежным преподавателем.
По словам Собчак, мальчик начинает изучать иностранные языки.
"Образование-это то,на что
родители могут совершенно точно сильно повлиять. Платон не только пловец у
нас,но и изучает английский уже с полутора лет. Билингвальность развивает оба
полушария мозга и расширяет кругозор. Уже приглядываемся к школам,все ведь надо
заранее решать,(рублевские платные вычеркиваем сразу,только государственные и
"без блата" ) ,а пока,спасибо @tatiana_navka за прекрасного
педагога,Тревольту,учителя от бога ,который открыл свою школу в которую мы с
удовольствием ходим и учим язык и общаемся со сверстниками:) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила телеведущая под снимком.
По обыкновению, злопыхатели
накинулись на Собчак и просто заклевали ее якобы за плохое родительство. Завистники
отмечали, что выбрать общеобразовательную школу – это верх глупости, занятия у преподавателя
– иностранца не принесут плодов, а учиться в таком раннем возрасте – настоящее издевательство .
"Ученые говорят 1,5 года у
ребенка мозг еще не готов к учебе, даже в игровой форме. У мозга есть стадий
развития. Не мучайтесь детей, не учите читать и писать в раннем возрасте, это
вредно", "Богатые решили спуститься с небес на грешную землю к простым
крепостным", "Государственные без блата – бесплатный зоопарк", "Чем
дороже тем лучше.....своих что ли учителей нет? Обязательно приглашать
африканца? Зачем?", – не унимались фолловеры.
Напомним, Ксения
Собчак стала матерью в ноябре 2016 года. Роды популярной телеведущей прошли в
элитной подмосковной клинике, а уже спустя два дня она выписалась и отправилась
в особняк в поселке Горки-8. Новоиспеченная мать и ее супруг Максим Виторган
старательно скрывали подробности первых дней жизни малыша, журналисты даже
имени его не знали. Позже стало известно, что пара назвала сына Платоном.