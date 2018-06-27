Владимир Соловьев поставил в тупик киевского дипломата, который заявил о референдуме под дулами в Крыму. Ведущий с легкостью парировал доводы общественного деятеля Вадима Трюхана, напомнив, что силовые структуры полуострова добровольно перешли на службу России.

Владимир Соловьев поставил в тупик киевского дипломата, который заявил о "референдуме под дулами в Крыму". Ведущий с легкостью парировал доводы общественного деятеля Вадима Трюхана, напомнив, что силовые структуры полуострова добровольно перешли на службу России.В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" Трюхан объявил, что война на Украине началась после того, как на ее территорию якобы "вошла" Россия. Ведущий, в свою очередь, возразил, что конфликт был спровоцирован переворотом в Киеве.Однако украинец и не думал останавливаться. После этого он перешел к шаблонным для Киева заявлениям о "референдуме под дулами" в Крыму. В ответ на это Соловьев отметил, что крымчане самостоятельно решили свою судьбу.Телеведущий поинтересовался у Трюхана о количестве "дул автоматов", но так и не получил внятного ответа. Гостю из Незалежной пришлось напомнить, что на полуострове было 30 тысяч человек Вооруженных сил Украины. Помимо этого на территории присутствовали 20 тысяч россиян, которые там находились по договору с Киевом, а также два миллиона человек населения Крыма.Для большей убедительности Соловьев предложил гостю студии вспомнить, в каких войсках сейчас служат бывшие ВСУшники, работавшие на территории Крыма на момент воссоединения с Россией. "Большинство служит у вас", – признал Трюхан. Тогда Соловьев сделал вывод, что подобным образом крымчане показали Украине "большой и четкий жест государственности".Напомним, что ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы Соловьева сравнил Украину с "чемоданом без ручки", который скоро надоест "европейским кураторам Майдана". Более того, по словам политика, большая часть Украины вернется в состав России, так как жители Незалежной осознают несостоятельность своего государства.