Детям рассказали, как важно вести здоровый образ жизни. Кроме этого кинолог продемонстрировал ребятам, как проходит тренировка служебных собак...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков и Центра кинологической службы УВД по СВАО при участии Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Управы Останкинского района г. Москвы провели с учащимися школы № 1220 профилактическое мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с наркоманией.Мероприятие прошло в летнем школьном лагере «Московская смена-2018». Сотрудники ОНК УВД по СВАО объяснили детям, как важно вести здоровый образ жизни. Кинолог Центра кинологической службы УВД по СВАО рассказал детям о служебных собаках и питомниках, где они содержатся, а также какую помощь собаки оказывают сотрудникам полиции в охране общественного порядка и при проведении различных мероприятий. Кроме этого кинолог продемонстрировал ребятам, как проходит тренировка животных.Школьники были награждены грамотами за участие в конкурсе рисунков, которые они подготовили к Международному дню борьбы с наркоманией. В завершение встречи дети поблагодарили сотрудников полиции за проведенное мероприятие.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29