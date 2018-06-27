Ученые, наконец, придумали, как остановить процесс старения человеческого организма. Специалисты выделили фермент, который должен стать основой антивозрастных препаратов.

Ученые, наконец, придумали, как остановить процесс старениячеловеческого организма. Специалисты выделили фермент, который должен стать основойантивозрастных препаратов.Чудо-фермент выявили в результате длительных экспериментов.Название у него для неподготовленного человека труднопроизносимое – натрий-калиеваяаденозинтрифосфатаза. Но зато фермент влияет на так называемый цикл генерацииактивных форм кислорода (АФК).АФК создают организму много проблем: они химическиагрессивны, влияют на строение и работу белков, ДНК, а также липидов – полезныхорганических веществ. Избыток этих кислородных форм способствует процессуокисления, повреждает и уничтожает клетки.Ученые из Университета Маршалла в течение года держали напривычной западному человеку диете – с высоким содержанием жира и углеводов -лабораторных мышей. Это привело к синтезу большого количества свободныхрадикалов, процесс старения у подопытных животных стал более заметным. Затем имввели препарат, который получил название pNaKtide. В результате не толькозамедлился процесс, но и снизилось количество АФК.Препарат успешно испытали не только на мышах, но и наклетках соединительной ткани человека. Остается подтвердить безопасностьвещества для человеческого организма дальнейшими исследованиями – и тогда оностанет основным компонентом антивозрастных препаратов, пишет EurekAlert!.По расчетам специалистов, к 2050 году доля населения Земли,достигшего пожилого возраста, составит 22%. Одна из причин такого дисбаланса – увеличивающаясяпродолжительность жизни людей. В частности, в России на начало 2017 года былозарегистрировано более десяти тысяч человек старше 60 лет, напоминает .