Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин провел встречу с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Главной темой обсуждения, проходившего в Госдуме, стало предстоящее рассмотрение изменений в пенсионное законодательство. Стороны посчитали необходимым проводить регулярные встречи и консультации по соответствующим вопросам.
Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин провел встречу с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Главной темой обсуждения, проходившего в Госдуме, стало предстоящее рассмотрение изменений в пенсионное законодательство. Стороны посчитали необходимым проводить регулярные встречи и консультации по соответствующим вопросам.
Совершенствование пенсионной системы стало главной темой
встречи Вячеслава Володина с Михаилом Шмаковым. Как подчеркнул спикер Госдумы, "целью
изменения пенсионного законодательства должно стать повышение уровня жизни
пенсионеров".
Глава ФНПР, в свою очередь, проинформировал председателя
нижней палаты о позиции профсоюзов по этой теме и решении, которое было принято
накануне на заседании исполкома организации. В частности, представители профсоюзов
выступили за внесение дополнений в правительственный законопроект.
Прежде всего, они предлагают поправками, направленными на защиту
прав работников старшего возраста и молодежи. Речь идет об обеспечении этих
категорий граждан полноценным страхованием занятости, гарантиями роста пенсий
пенсионеров.
Вячеслав Володин и Михаил Шмаков договорились о том, что
будут проводить регулярные встречи и консультации по направлениям, связанным с совершенствованием
системы пенсионного обеспечения россиян.
Ранее председатель Госдумы отметил, что "целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров". По словам Володина, депутаты рассчитывают провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в первом чтении.
Напомним, 14 июня глава российского правительства Дмитрий Медведев объявил о планах властей увеличить пенсионный возраст. Начать повышение планки планируется со следующего года. Планируется, что мужчины будут работать до 65 лет, а женщины – до 63-х. При этом, для ряда категорий граждан существующие пенсионные нормы останутся без изменений.