Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин провел встречу с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Главной темой обсуждения, проходившего в Госдуме, стало предстоящее рассмотрение изменений в пенсионное законодательство. Стороны посчитали необходимым проводить регулярные встречи и консультации по соответствующим вопросам.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин провел встречу с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Главной темой обсуждения, проходившего в Госдуме, стало предстоящее рассмотрение изменений в пенсионное законодательство. Стороны посчитали необходимым проводить регулярные встречи и консультации по соответствующим вопросам.Совершенствование пенсионной системы стало главной темойвстречи Вячеслава Володина с Михаилом Шмаковым. Как подчеркнул спикер Госдумы, "цельюизменения пенсионного законодательства должно стать повышение уровня жизнипенсионеров".Глава ФНПР, в свою очередь, проинформировал председателянижней палаты о позиции профсоюзов по этой теме и решении, которое было принятонакануне на заседании исполкома организации. В частности, представители профсоюзоввыступили за внесение дополнений в правительственный законопроект.Прежде всего, они предлагают поправками, направленными на защитуправ работников старшего возраста и молодежи. Речь идет об обеспечении этихкатегорий граждан полноценным страхованием занятости, гарантиями роста пенсийпенсионеров.Вячеслав Володин и Михаил Шмаков договорились о том, чтобудут проводить регулярные встречи и консультации по направлениям, связанным с совершенствованиемсистемы пенсионного обеспечения россиян.Ранее председатель Госдумы отметил, что "целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров". По словам Володина, депутаты рассчитывают провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в первом чтении.Напомним, 14 июня глава российского правительства Дмитрий Медведев объявил о планах властей увеличить пенсионный возраст. Начать повышение планки планируется со следующего года. Планируется, что мужчины будут работать до 65 лет, а женщины – до 63-х. При этом, для ряда категорий граждан существующие пенсионные нормы останутся без изменений.