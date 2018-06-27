Если сделка по покупке Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 будет завершена, транзакция состоялась, то против Анкары будут немедленно введены санкции. И они коснутся не только поставок стране американских истребителей пятого поколения F-35, но и многого другого.

Если сделка по покупке Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 будет завершена, транзакция состоялась, то против Анкары будут немедленно введены санкции. И они коснутся не только поставок стране американских истребителей пятого поколения F-35, но и многого другого. "Починить" разрушенные отношения Соединенных Штатов и Турции будет чрезвычайно трудно, заявил второй помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.Чиновник уточнил, что Анкара для Вашингтона – ключевой союзник, с которым Штаты сотрудничают в области борьбы с терроризмом, работают в области разведки. Однако покупка российских ЗРК может "отравить пунш".Впрочем, это не первая угроза Митчелла. Ровно то же самое он говорил в середине апреля этого года. И раз сделка до сих пор в силе, не похоже, что его слова подействовали.Чуть больше недели назад заместитель помощника министра обороны США по делам Европы Томас Гоффус заявил, что контракт с Россией на пользу Турции не пойдет. В нем скрыты некие технические риски и сначала нужно их оценить.Кстати, несмотря на все угрозы выгнать Анкару из программы создания самолета пятого поколения, первый F-35 в Турцию уже прибыл.Напомним, о своем решении купить российские ЗРК Турция объявила в конце прошлого года. А недавно появилась информация, что партию зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" для Турции планируют построить уже к маю 2019 года. В июне того же года должны начаться поставки ЗРК заказчику. Он приобрел два дивизиона по 8 пусковых установок в каждом.